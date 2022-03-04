وزير الدفاع الروسي لغوتيريش: محادثات السلام الأوكرانية لم تحرز تقدمًا

ذكرت وكالة أنباء ”تاس“ أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن المحادثات مع أوكرانيا بشأن إنهاء الصراع مع روسيا سلميًا ”لم تتحرك من المربع الأول“.

وفي سياق متصل، قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أنه يأمل بأن تتخذ أوكرانيا موقفًا ”مسؤولًا وبنَّاءً“ في الجولة المقبلة من المحادثات.

كما أبلغ بوتين شولتس هاتفيًا أن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا بشرط تلبية كل مطالبها.

وعقدت روسيا، وأوكرانيا، جولتين من المحادثات منذ الغزو الروسي الذي وصفته موسكو بعملية عسكرية خاصة، قبل 8 أيام، وحتى الآن تم التوصل إلى تفاهم على ضرورة فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.