موسكو تحجب فيسبوك وتتهمها بـ"التمييز" ضد الإعلام الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الهيئة الناظمة في روسيا، الجمعة، حجب فيسبوك في البلاد على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهمةً شبكة التواصل الاجتماعي بـ ”التمييز“ بحق الإعلام الروسي.

وأعلنت هيئة Roskomnadzor على تطبيق تلغرام: ”تم اتخاذ القرار بحجب فيسبوك“ اعتبارا من الجمعة. وذكر صحافيو وكالة فرانس برس في روسيا أن فيسبوك لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية vpn.

وواجه متصفحو الإنترنت في روسيا، فجر الجمعة، مشكلات في الولوج إلى فيسبوك ومواقع العديد من الوسائل الإعلامية المستقلة، في وقت شددت فيه السلطات الروسية قبضتها على الأصوات المنتقدة للكرملين في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأفادت خدمة ”غلوبل تشيك“ للمراقبة وصحافيون في موسكو بتعذر جزئي في الدخول إلى ”فيسبوك“ ومواقع ”ميدوزا“ و“دويتشه فيليه“ و“إر إف إل-إر إل“ وخدمة ”بي بي سي“ باللغة الروسية.

وقالت ”ميدوزا“ على حسابها في تطبيق تلغرام إن موقعها لم يعد متاحا ”لبعض مستخدميها“ في روسيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تتلق من السلطات إشعارا بشأن أي حجب يطالها.

وتمول ”دويتشه فيليه“ من برلين، و“إر إف إف-إر إل“ من واشنطن، وخدمة ”بي بي سي“ باللغة الروسية من لندن.

وينشر صحافيو هذه الوسائل الإعلامية في روسيا بانتظام تحقيقات تنتقد الكرملين بشدة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، حظرت ”دويتشه فيليه“ في روسيا وأجبر مراسلوها على التوقف عن العمل.

ومنعت الحكومة الروسية وسائل الإعلام من استخدام أي معلومات غير تلك التي توفرها لهم، وتصور غزوها لأوكرانيا على أنه مجرد ”عملية عسكرية خاصة“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت موسكو أنها فرضت ”قيوداً على الوصول“ إلى فيسبوك في روسيا؛ ردا على فرض عملاق التواصل الاجتماعي ”رقابة“ على وسائل إعلام روسية، و“انتهاكه“ حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكوم نادزور“، في بيان، إنه ”وفقا لقرار المدعي العام بشأن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرضت روسكوم نادزور اعتبارا من 25 شباط/ فبراير إجراءات لتقييد الوصول“ إلى فيسبوك.

وتستعد الحكومة الروسية لتشديد قبضتها على الإعلام في البلاد. وينظر مجلس النواب (الدوما)، يوم الجمعة، في مشروع قانون ينص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما في حال نشر أي ”أخبار كاذبة“ تتعلق بالجيش الروسي.

وتعتبر منظمات غير حكومية روسيا من الدول التي تفرض أكبر قيود على حرية الصحافة.

وتحتل روسيا المرتبة 150 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة أصدرته منظمة ”مراسلون بلا حدود“.