واشنطن تعتبر الهجوم الروسي على محطة نووية في أوكرانيا "تصعيدا خطيرا"

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها تعتبر الهجوم الروسي على محطة نووية أوكرانية تصعيدا خطيرا جديدا.

وأوضحت السفيرة الأمريكية أن القوات الروسية الآن على بعد 31 كيلومترا من ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا، محذرة من أن الخطر وشيك.

في المقابل، وفي سياق متصل، قالت مسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الطاقة النووية إن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على أن روسيا هاجمت المفاعلات ذاتها في محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، يوم الخميس، مشيرة إلى أن أسلحة صغيرة فيما يبدو استخدمت في القتال.

ووفقا لوكالة رويترز، قالت جيل هروبي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة النووية لقناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) في مقابلة، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن تعتقد أنها مستعدة جيدا لأي سيناريوهات تتعلق بحدوث تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية التي استهدفها الهجوم.

إلى ذلك، قالت روزماري ديكارلو مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، اليوم الجمعة، إن العمليات العسكرية قرب المواقع النووية وغيرها من البنية التحتية المدنية الحيوية ”غير مقبولة“، وعمل ”غير مسؤول بالمرة“.

وأضافت ديكارلو، أمام اجتماع طارئ للمجلس، بعدما هاجمت القوات الروسية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وسيطرت عليها: ”الهجمات على منشآت الطاقة النووية تتعارض مع القانون الإنساني.. ينبغي بذل كل جهد لتجنب حادث نووي كارثي“، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.