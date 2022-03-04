مثقفون إيرانيون يحتجون على تدمير مبان أثرية في شيراز لتوسيع مرقد ديني

أصدر 228 كاتبًا وفنانًا إيرانيًا بيانًا احتجاجًا على تدمير الآثار التاريخية في مدينة شيراز جنوب البلاد، بهدف توسيع وتطوير ضريح شاه جراغ، أحد المقامات الدينية للشيعة في هذه المدينة.

ويتطلب تنفيذ المشروع، تدمير 200 منزل من المنازل الأثرية والتاريخية بمدينة شيراز التي يقصدها الآلاف من السياح والزائرين سنويًا.

واتهم الكتّاب والفنانون الإيرانيون في بيان لهم حاكم محافظة فارس ”محمد هادي إيمانيه“ بإدارة ظهره، وعدم اهتمامه بمشروع الحكومة الإيرانية لتدمير هذه المباني الأثرية والتاريخية، مؤكدين أن ”بيوت شيراز التاريخية من مقومات الثقافة الإيرانية“.

وأضاف البيان الذي نشره موقع صحيفة ”إندبندنت فارسي“، اليوم الجمعة، إن ”الحكومة برئاسة إبراهيم رئيسي تعمل على القضاء على هذه المباني الأثرية، فضلًا عن عدم اهتمامها بالمشاريع والقرارات التي أدت إلى تآكل التراث الثقافي لشيراز“.

وأطلقت الحكومة الإيرانية مشروع تطوير ضريح شاه جراغ، في العام 2001، لكن هذا المشروع توقف، في العام 2017، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

وبحسب خطة المشروع، سيتم ربط الفراغ حول الضريحين (شاه جراغ، وسيد علاء الدين حسيني)، وتسمى المسافة بينهما بـ ”بين الحرمين“.

ويدّعي محمد هادي إيمانية، حاكم محافظة فارس، أنه تم تشكيل لجنة من 3 أعضاء لتحديد ما إذا كانت المنازل في شيراز تاريخية أم لا.

لكن المراقبين يقولون إن مكتب المحافظ ليس لديه سلطة تفتيش وتقييم التراث الثقافي، والتي ينبغي تركها لوزارة التراث الثقافي.

فيما قال وزير السياحة والآثار ”عزت الله ضرغامي“، خلال زيارة إلى مدينة شيراز أن ”هذه المنازل متهالكة“، مضيفًا: ”علمنا أن تنفيذ مشروع بناء الحرمين من مرقد شاه جراغ إلى مرقد سيد علاء الدين حسيني، بدأ منذ سنوات عديدة، ولكن واجه عقبات وتوقف، ويمكن حل المشكلة بسرعة“.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أفادت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية في تقرير لها أن ”تنفيذ خطة تدمير المنازل الأثرية والتاريخية بمدينة شيراز تتم بدعم إبراهيم رئيسي على الرغم من الاحتجاجات القوية من محبي التراث الثقافي“.

ويقول خبراء التراث الثقافي إنه في حالة تنفيذ المشروع بالكامل، سيتم تدمير حوالي 67 هكتارًا من النسيج التاريخي لشيراز و 200 منزل تاريخي.