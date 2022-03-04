إيران تعتقل شخصين بتهمة بث شعارات مناهضة للنظام في سوق بمدينة مشهد

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين في مدينة ”شهريار“ الواقعة غرب العاصمة طهران؛ بسبب ترديد شعارات مناهضة للنظام الإيراني، والمرشد علي خامنئي، والتي تم بثها مؤخرا عبر مكبرات الصوت.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية إنه ”بالتزامن مع إحياء ذكرى انتصار الثورة في الـ 11 من فبراير/شباط الماضي، سمعت الشعارات المناهضة للجمهورية الإسلامية ومسؤوليها – علي خامنئي – عبر مكبرات الصوت في العديد من المراكز التجارية والاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك بازار رضا في مدينة مشهد والبازار الكبير في طهران“.

ونقلت الوكالة عن قيادة الأمن العامة في إيران أنه ”تم، اليوم الجمعة، القبض على شخصين على صلة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وكان بحوزتهما مكبرات صوت وهواتف محمولة وشرائح الاتصال في بيوت يقطنونها بمدينة شهريار“.

كما زعم بيان قيادة الأمن أن المعتقلين لديهم ”سجلات إجرامية عديدة، أبرزها حيازة أسلحة بشكل غير قانوني“، وأنهم نفذوا هذه ”الخطة مقابل المال“، وكانوا يعتزمون القيام بأعمال أخرى مماثلة.

وفي فبراير/شباط الماضي، شهد عدد من المحال التجارية في مدينة مشهد والعاصمة طهران أصواتا تمجد زعيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مسعود رجوي، وتطلق شعارات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويعد بازار ”الرضا“ أكبر سوق في مدينة مشهد، والذي تم تشييده خلال الفترة البهلوية الثانية لمحمد رضا شاه، عام 1976، ويضم هذا السوق 1711 وحدة تجارية ومكون من طابقين.

ولكن في الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عمليات اختراق وتسلل لعدد من وسائل الإعلام، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ومنظومة كاميرات المراقبة لأحد أكبر السجون في البلاد.