مبعوثة بريطانيا إلى محادثات إيران النووية: الاتفاق بات وشيكا

قالت كبيرة مبعوثي بريطانيا لمحادثات إيران النووية اليوم الجمعة إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تقترب من التوصل لاتفاق، وإنها وزملاءها من فرنسا وألمانيا في طريقهم إلى بلادهم لإطلاع الوزراء على أحدث التطورات.

وكتبت ستيفاني القاق على تويتر ”نحن قريبون. مفاوضو الثلاثي الأوروبي سيغادرون لفترة وجيزة لإطلاع الوزراء على الوضع. مستعدون للعودة في القريب العاجل“.

We are close. E3 negotiators leaving Vienna briefly to update Ministers on state of play. Ready to return soon. #ViennaTalks #EndgameViennaTalks

