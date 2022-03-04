في اتصال هاتفي.. شولتس يدعو بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا فورًا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا موسكو إلى وقف كل الأعمال العسكرية على الفور.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن شولتس دعا بوتين أيضًا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب، بينما أعلن الرئيس الروسي أن جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستعقد خلال أيام.

وكانت ألمانيا قد قررت في الـ26 من شهر شباط/فبراير الماضي إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات، و500 صاروخ أرض جو من طراز سيتنغر، من مخزونات القوات المسلحة الألمانية؛ حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن التحالف العسكري الغربي لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، ولن يرسل قواته إلى هناك، لكنه وعد بتقديم المساعدة لكييف بصورة أخرى، وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الغزو على الفور.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: ”هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة، نطالب الرئيس بوتين بوقف هذه الحرب على الفور وسحب جميع قواته دون شروط، والمشاركة في جهود دبلوماسية حقيقية الآن“.

كما قال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف: ”الحلفاء متفقون على وجوب ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني، أو قوات له على الأراضي الأوكرانية“، وقال إن حرب روسيا في أوكرانيا ”مروعة“.

وأردف: ”في الوقت نفسه، نتحمل مسؤولية كحلفاء في حلف شمال الأطلسي بأن نمنع امتداد هذه الحرب إلى خارج أوكرانيا؛ لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر تدميرا، وسيتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية“.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن روسيا تستخدم قنابل عنقودية في أوكرانيا.

وقال للصحفيين في بروكسل: ”رصدنا استخدام قنابل عنقودية، ونرى تقارير عن استخدام أنواع أخرى من الأسلحة، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي“.