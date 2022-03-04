بعد هجوم روسي على محطة "زابوريجيا" النووية.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، الساعة 1630 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هجوم روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وكانت القوات الروسية قد استولت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، اليوم، في قتال عنيف جنوب شرق أوكرانيا، ما أثار قلقا عالميا، لكن حريقًا هائلا اندلع في مبنى تدريب قريب من المحطة تم إخماده، وقال مسؤولون إن المنشأة صارت آمنة.

وفي تعليق على هذا التطور في الأزمة الأوكرانية، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”المتهورة“ يمكن أن ”تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها“.

ودعا جونسون مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.

بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعدما هاجمت القوات الروسية محطة نووية في أوكرانيا.

وقالت في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن الهجوم ”تهديد لأمن واستقرار أوروبا ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ندد بالهجوم، مطالبًا بمساعدة دولية، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقال: ”إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كل شيء، ستكون نهاية أوروبا“، مضيفًا ”وحده تحرك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية“.

من جانبه، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، إنه لم يلحق ضرر بالمفاعلات في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا بعد أن أصاب مقذوف مبنى قريبا في الموقع الليلة الماضية، مضيفا أنه يعتقد أن المقذوف روسي.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن جروسي قوله في مؤتمر صحفي إن طاقم العمل الأوكراني لا يزال يدير المنشآت النووية في حين تسيطر القوات الروسية على المنطقة.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق، الجمعة، أن حريقا اندلع في محطة ”زابوريجيا“ النووية الواقعة وسط البلاد نتيجة قصف روسي استهدفها.

وأشارت السلطات إلى أن القصف أصاب مباشرة وحدة لتوليد الكهرباء، محذرة من ”كارثة“ إذا انفجرت هذه المحطة الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة.