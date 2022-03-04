حلف الأطلسي: لن يتم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة إن التحالف العسكري الغربي لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ولن يرسل قواته إلى هناك، لكنه وعد بتقديم المساعدة لكييف بصورة أخرى وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الغزو على الفور.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي ”هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة، نطالب الرئيس بوتين بوقف هذه الحرب على الفور وسحب جميع قواته دون شروط والمشاركة في جهود دبلوماسية حقيقية الآن“.

كما قال ستولتنبرج بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف ”الحلفاء متفقون على وجوب ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو قوات له على الأراضي الأوكرانية“.

وقال إن حرب روسيا في أوكرانيا ”مروعة“.

وأردف: ”في الوقت نفسه، نتحمل مسؤولية كحلفاء في حلف شمال الأطلسي بأن نمنع امتداد هذه الحرب إلى خارج أوكرانيا لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر تدميرا وسيتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية“.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة إن روسيا تستخدم قنابل عنقودية في أوكرانيا.

وقال للصحفيين في بروكسل ”رصدنا استخدام قنابل عنقودية ونرى تقارير عن استخدام أنواع أخرى من الأسلحة، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي“.