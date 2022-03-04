وزير خارجية تركيا: الوضع في أوكرانيا يتدهور ومجالنا الجوي سيظل مفتوحا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا، وينبغي عدم السماح بتفاقمه، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف في حديثه بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أن أنقرة ستبقي مجالها الجوي مفتوحا.

وقال جاويش أوغلو إن الاتصالات مستمرة مع روسيا على المستوى العسكري للتأكد من أن السفن التركية تعود بأمان من موانئ البحر الأسود.

وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي جنوب تركيا الأسبوع المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.

وفي الثاني من آذار/مارس الجاري، قال وزير الخارجية التركي إن روسيا ألغت طلبا لعبور أربع سفن حربية المياه التركية إلى البحر الأسود بناء على طلب تركيا، وإن ذلك القرار اتخذ قبل أن تغلق أنقرة المضيق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وتربطها علاقات طيبة بالبلدين، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقالت أنقره إنها أغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل بمقتضى اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تسمح لها بتقييد عبور بعض السفن الروسية.

وتعفي تلك الاتفاقية السفن العائدة إلى قواعدها من القيود.

وقال جاويش أوغلو لقناة خبر ترك التلفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، إن تركيا طلبت من روسيا ألا تعبر السفن قبل أن تطلق صفة الحرب على الغزو الروسي، والتي أتاحت لها قانونيا تقييد العبور بمقتضى اتفاقية مونترو.

وأضاف: ”روسيا قالت إن أربعا من سفنها ستعبر المضيق يومي الـ27 والـ28 من فبراير/شباط ومنها ثلاث سفن غير مسجلة بقواعد في البحر الأسود.. طلبنا من روسيا ألا ترسل هذه السفن وقالت روسيا إن السفن لن تعبر المضيق“.

وأكد جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء الماضي، مجددا أن تركيا لن تنضم إلى الحلفاء الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

ورغم علاقات التعاون الوثيق مع روسيا فقد باعت تركيا لكييف طائرات مسيرة، ووقعت اتفاقا للمشاركة في إنتاج المزيد منها؛ ما أثار غضب موسكو.

وتعارض تركيا ،أيضا، سياسات روسيا في سوريا وليبيا، وأيضًا قرارها ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.