تقرير: هكذا يستخدم الرئيس الأوكراني ديانته اليهودية لحشد الدعم‎‎

ركز تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، على استخدام الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي ديانته اليهودية في محاولة حشد الدعم ضد الغزو الروسي لبلاده.

ووفق الوكالة، فقد طالب الرئيس الأوكراني، في منشور له باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي، اليهود في جميع أنحاء العالم على رفع الصوت ضد الغزو الروسي لبلاده، مركزًا على انتمائه إلى الدين اليهودي.

وسبق لزيلينسكي البالغ من العمر 44 عامًا أن صرح بأنه يعتبر أن الدين مسألة شخصية، وقال في مقابلة مع موقع ”تايمز“ في 2020، إنه نشأ ”بتربية يهودية عادية“، مشيرًا إلى أن ”معظم العائلات اليهودية في الاتحاد السوفياتي لم تكن متدينة“.

وخلال حملته الرئاسية قبل ثلاث سنوات، وصف إيمانه بأنه ”الجزء العشرون“ في أولويات حياته.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من أسبوع، أثبت الممثل الكوميدي الذي تحول إلى زعيم في زمن الحرب، نجاحًا هائلاً في حشد الدعم لبلده من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اشتمل بعضها على إشارات صريحة ليهوديته.

وبعد هجوم صاروخي روسي استهدف الأربعاء الماضي، برج التلفزيون في كييف القريب من موقع ”بابي يار“ الذي شهد مذبحة لليهود على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، كتب زيلينسكي على موقع ”تيلغرام“ بالعبرية، أن له عائلة في إسرائيل وأنه زار إسرائيل مرات عدة.

وقال: ”أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب، من المهم جدًا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن“. وأضاف: ”النازية ولدت وسط الصمت.. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين.. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين“.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال زيلينسكي إنه ممتن ”للصورة الجميلة لأشخاص لفوا أنفسهم بعلم أوكرانيا عند حائط المبكى“ في القدس، وهو الاسم اليهودي لحائط البراق القريب من المسجد الأقصى، والذي يعتبره اليهود أقدس مكان في العالم ويؤدون الصلاة فيه.

لكن زيلينسكي أضاف، وفقا لتقارير عديدة، أنه لا يشعر ”أن الحكومة الإسرائيلية لفّت نفسها بالعلم الأوكراني“.

وتبدو تلك المنشورات محاولة واضحة لحشد الدعم للقضية الأوكرانية بين اليهود وخصوصًا داخل إسرائيل، حيث تجنب رئيس الوزراء نفتالي بينيت الإدلاء بإدانات قوية لروسيا، سعيًا للحفاظ على العلاقات الأمنية الحساسة مع موسكو.

وتحدثت تقارير إعلامية عن رفض إسرائيل إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا على الرغم من طلبات عديدة من كييف.

ويقول المنشق البارز من الحقبة السوفياتية ناثان شارانسكي الذي يعرف الرئيس الأوكراني شخصيًا، إن ”يهودية زيلينسكي مهمة بالنسبة له“، وإن ما يقوم به ليس مجرد تكتيك.

ويضيف شارانسكي الذي أمضى سنوات في ”معتقل سيبيريا“ السوفياتي بعد اتهامه بالخيانة بسبب طلبه إذنا للانتقال للعيش في إسرائيل، إن الرئيس الأوكراني ”ليس يهوديا يخفي يهوديته وليس يهوديا يبحث عن هوية أخرى“، مشيرا الى أنه لم يتحدث إلى زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي، لكنه تحدث مع رئيس ديوان الرئاسة في الأيام الأخيرة.

وشارنسكي مولود في أوكرانيا، أطلق سراحه عام 1986، وهاجر بعدها إلى إسرائيل حيث تقلد مواقع عديدة في الدولة منها وزير الاستيعاب والهجرة ووزير مكافحة معاداة السامية.

ويشير شارانسكي إلى أن ”فولودمير زيلينسكي جزء من تقليد طويل لليهود الذين واجهوا الموت في تاريخ أوروبا الشرقية لوقوفهم في وجه الاستبداد“.

ويتابع: ”الدور الفريد الذي يلعبه زيلينسكي في توحيد الأمة الأوكرانية، دون إخفاء هويته اليهودية، يمكن أن يساعد بالتأكيد في التغلب على العديد من الأفكار المسبقة“، لا سيما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن أن الهدف من هجومه على أوكرانيا تنظيفها من ”النازيين“.

من جهتها، ترى ليزا موريس، الأستاذة المحاضرة في قسم الدراسات الكلاسيكية في جامعة بار إيلان بالقرب من تل أبيب، أن موقف زيلينسكي يندرج أيضا في إطار تقليد يهودي آخر.

وتقول: ”لدينا تقليد ديفيد وجالوت: نحن دائما هذا الرجل الصغير في مواجهة الرجل الضخم“، مضيفة: ”كل أبطالنا حتى أبطال الجيش، يقاتلون ليس لأنهم يريدون القتال، ليس لأنهم عدوانيون، ولكن لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. وهذا تقليد قوي حقًا في اليهودية“.

في الإطار، ذكرت وكالة ”تلغراف“ الإخبارية اليهودية التي أنشئت قبل مئة عام لتغطي الشؤون اليهودية، هذا الأسبوع، أن ”قيادة زيلينسكي تجد صدى لدى اليهود في جميع أنحاء العالم“، مستشهدة بمجموعة متنوعة من الكتّاب اليهود الذين يحيون تحديه الجيش الروسي.

وكتبت الكاتبة والفنانة البارزة مولي كرابابل في تغريدة على حسابها على ”تويتر“: ”كيهودية من المستحيل ألا أشعر بالفخر بشجاعة وكرامة وصلابة زيلينسكي في هذا الوقت“.