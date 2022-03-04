وزير الخارجية الأوكراني يتهم جنودا روسا بـ"اغتصاب النساء"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة، إن الجنود الروس ارتكبوا عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية، في حين لم يقدم كوليبا أي دليل على مزاعمه، حسبما نقلت وكالة ”رويترز“.

يأتي ذلك تزامناً مع تأييد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لقرار يدين انتهاكات للحقوق يتردد أنها وقعت خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويقضي بتشكيل لجنة للتحقيق فيها.

وقال كوليبا في ندوة بمعهد تشاتام هاوس في لندن ”عندما تسقط القنابل على مدنكم وعندما يغتصب الجنود النساء في المدن المحتلة، ولدينا حالات عديدة للأسف اغتصب فيها الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية، من الصعب بالطبع التحدث عن جدوى القانون الدولي“.

وذكر كوليبا الذي كان يتحدث بالإنجليزية: ”لكن هذه هي الأداة الحضارية الوحيدة المتاحة لنا لضمان أن كل من جعلوا هذه الحرب ممكنة سيتم تقديمهم للعدالة في نهاية المطاف“.

في السياق، أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة، قرارا يدين انتهاكات للحقوق يتردد أنها وقعت خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويقضي بتشكيل لجنة للتحقيق فيها.

وقالت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف يفينييا فليبينكو، أمام المجلس قبل دقائق من التصويت: ”من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض بتوثيق جرائم روسيا والتحقق منها وتحديد المسؤولين عنها“.

بدورها، نفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا وأبلغ مندوبها يفجيني أوستينوف المجلس أن مؤيدي القرار ”سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على روسيا في الأحداث في أوكرانيا“.

وأمس الخميس، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ”إنه تأكد مقتل 249 مدنيا وإصابة 553 آخرين في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من الصراع بعد الغزو الروسي“.

ولم تصدر أي إحصائية جديدة بشأن الضحايا المدنيين في أوكرانيا اليوم الجمعة.

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في وقت سابق، أن فريقا غادر المحكمة في لاهاي متوجها إلى ”منطقة أوكرانيا“ أمس الخميس، لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة.

وجاءت مغادرة الفريق بعد ساعات من قول خان، ”إنه سيبدأ جمع أدلة في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 شباط/فبراير“.