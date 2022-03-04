فنزويلا تعلن عن زيادة عدد الرحلات إلى موسكو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير السياحة الفنزويلي الخميس زيادة عدد رحلات الخطوط الوطنية إلى الحليفة موسكو، في وقت حظر العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا دخول الطائرات الروسية مجالها الجوي.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي بعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها، شمل إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

وكتب الوزير آلي بادرون في تغريدة الخميس أن ”فنزويلا على استعداد لمواصلة استقبال سياح روس“. وجاءت التغريدة بعد اتصال هاتفي له مع رئيس وكالة السياحة الروسية.

واتفق المسؤولان على ”ضمان استمرار الرحلات المجدولة من خلال خطوط كونفياسا الفنزويلية، وزيادة التواصل“.

ارتفعت وتيرة السياحة الروسية إلى فنزويلا في أيار/مايو 2021 عندما فتح البلدان خطا مباشرا بين موسكو وكراكاس.

وموسكو حليف رئيسي لفنزويلا منذ حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وعبر الرئيس نيكولاس مادورو خلف تشافيز الأسبوع الماضي عن الدعم لبوتين، معتبرا الإجراءات التي اتخذت ضد موسكو ”جرائم“ و“جنونًا“، رغم دعوته لمواصلة مفاوضات سلام مع أوكرانيا.

من جانب آخر كان قد قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، دميترو أورلوف، في منشور على الإنترنت، إن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد هجوم للقوات الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن المتحدث باسم محطة زابوريجيا أندريه توز، قوله: ”تعلن محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن تهديد نووي بسبب قصفها بالأسلحة الثقيلة الروسية“.

وفي وقت سابق ليلة الجمعة، أكد أورلوف، أن رتلا من القوات الروسية اتجه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد ذكرت أيضا، أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال أورلوف، في منشور على الإنترنت: ”يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة“.

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل الخارجة عن الخدمة، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال أنطون هيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، في منشورات على الإنترنت، الخميس، إن القوات الروسية فتحت النار في بلدة إنرجودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها في دبابات.