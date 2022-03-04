بوتين: "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا"

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، دول الجوار على ”عدم تصعيد التوتر“، وذلك بعد 8 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون: ”لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا، وأنصحهم أيضاً بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود.. نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها“.

وأضاف: ”لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها، وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية“.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون وهو يشارك عبر الإنترنت من مقر إقامته خارج موسكو في حفل لرفع العلم على متن عبارة في شمال روسيا.

وكان بوتين قد قال يوم أمس الخميس، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها، مشددا أن بلاده تقاتل ”نازيين جددا“ من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، كما اعتبر أن هؤلاء ”شعب واحد“.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي: إن ”العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، بحسب الخطة“.

وأطلق بوتين خلال كلمته سلسلة من المزاعم ضد القوات الأوكرانية لم يقدم أدلة عليها، ومنها أنها تحتجز مواطنين أجانب رهائن وتستخدمهم دروعا بشرية.

وقال بوتين إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.

وكان الكرملين قد كشف، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن؛ حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إن روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا، في حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والمحيطين به.