سفيرة أوكرانيا في الأمم المتحدة لبوتين: "العالم كله ضدك"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبرت سفيرة كييف لدى الأمم المتحدة أن تصويتا جرى اليوم الجمعة لمجلس حقوق الإنسان بغالبية كبيرة يدعم فتح تحقيق في الانتهاكات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، يجب أن يظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ”العالم كله ضدك“.

وقالت السفيرة يفيينيا فيليبنكو للصحفيين بعد التصويت: ”الرسالة لبوتين كانت واضحة: أنت معزول على المستوى الدولي والعالم كله ضدك“.

وصوّت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدا لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية، ولم تصوّت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.

وامتنعت باقي الدول الأعضاء عن التصويت بما فيها الدول الداعمة تقليديا لموسكو — الصين وفنزويلا وكوبا.

وقال مندوب أوكرانيا ”أشكر جميع من صوّتوا لصالح القضية المحقّة“.

في ذات الإطار، دعا الكرملين الروس للوقوف خلف الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أكثر من أسبوع على بدء غزو أوكرانيا.

وأكد الكريملين أن ما سيحدث بعد ذلك في المفاوضات بشأن أوكرانيا سيعتمد على رد فعل كييف على المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الجانبين، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح له: ”ليس الآن وقت الانقسام“، وذلك ردا على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء الحرب.

وأضاف: ”الآن وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا“.

وذكر بيسكوف أنه لم يتم الاتفاق بعد على وثائق معينة مع أوكرانيا في المحادثات، لكن موسكو أبلغت الجانب الأوكراني بوجهة نظرها بشأن كيفية إنهاء الحرب.

تزامنا مع ذلك حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيران روسيا اليوم الجمعة على عدم تصعيد التوتر، بعد ثمانية أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون ”لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا، وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود، نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها“.

وأضاف: ”لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها، وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية“.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون وهو يشارك عبر الإنترنت من مقر إقامته خارج موسكو في حفل لرفع العلم على متن عبارة في شمال روسيا.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.