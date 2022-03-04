"واشنطن بوست": غزو أوكرانيا أيقظ أوروبا وأخرجها من عبودية روسيا

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى إيقاظ أوروبا على التهديد الذي تمثله موسكو، وإخراجها من عبودية الأموال والطاقة والقوة العسكرية الروسية.

وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري: ”على مدار عقود، فإن الأموال والطاقة والقوة العسكرية الروسية جعلت أوروبا تعيش في العبودية، ولكن صواريخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي هطلت على مدن أوكرانيا، كانت بمثابة صوت مدوي يتردد في مراكز السلطة وقاعات الاجتماعات السياسية والثقافية في القارة، بأنه لم يعد هناك مجال للمزيد“.

وأضافت: ”نظرت أوروبا الغربية إلى بوتين على مدار سنوات بنفس الطريقة التي ترى بها التغير المناخي، بوصفه تهديدا غير ملموس، يتطلب نقاشاً جاداً، ولكنه ليس تهديداً وجودياً بما يكفي لاتخاذ إجراء يغير المجتمع، الآن فإن الخطر الروسي يطرق أبواب أوروبا، وبدأت القارة في الانتباه“.

وتابعت: ”في ألمانيا، الدولة التي امتنعت عن الدخول في مواجهة مع روسيا، بعد سقوط جدار برلين، فإن التعبئة العسكرية التاريخية كانت حاضرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وألغت أنبوبا جديدا كان من المنتظر أن يقوم بإمداد مصانع ألمانية بالطاقة عبر الغاز الروسي لأجيال مقبلة“.

وتابعت بقولها: ”يمكن تلخيص هذا التحول الجذري في وصف المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر، بأن روسيا أصبحت دولة مارقة، مع الظاهرة الواضحة للعيان الآن بأن التسامح في ألمانيا مع بوتين تبخر تماماً“.

وأردفت: ”من أجل فهم عوامل هذا التغير الواسع، فهناك حاجة لإدراك العقلية الألمانية: هناك رغبة في الاستقرار والسلام في أوروبا بعد أهوال أدولف هتلر، ورضوخ معين لموسكو كثمن مقبول للسلام. منذ توحيد ألمانيا، تعاملت الدولة بوصفها عضوا في الناتو، ومحاورا متعاطفا بين الغرب وروسيا. وعندما سعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى فرض عقوبات على روسيا في أعقاب عدوانها الأولي على أوكرانيا عام 2014 أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الألمان ضدها“.

”ولكن الآن، ومع التطور السريع للأحداث، فإن ألمانيا التي اعتنقت السلم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تخلّت عن معارضتها لإرسال أسلحة إلى مناطق الصراع، وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا“، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شتيفان مايستر الخبير السياسي في ”المجلس الألماني للعلاقات الخارجية“، قوله: ”الألمان لا يريدون الحرب، ولا يريدون أسلحة نووية، وسوف يكون هناك نقاش حول كيفية الرد دون استفزاز روسيا، ليس من الواضح حتى الآن أين سيكون الرأي العام خلال الأسابيع المقبلة، ولكن غزو أوكرانيا كان صدمة للمجتمع، وإذا انتصرت روسيا في الحرب، وهذا أمر متوقع، فماذا سيحدث مستقبلاً؟“.

ورأت ”واشنطن بوست“ أن ”التحرك التاريخي من أجل دفاع جماعي أقوى في أوروبا يعتبر تتويجاً لإدراك التهديد الروسي بعد سنوات من الخمول، ويمثل أيضاً اعترافا بعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية“.

وقال ويليام دروزدياك، خبير الشؤون الأوروبية في مركز ويلسون: ”أعتقد أن ما يحدث يمثل نقطة تحول، تجعل أوروبا أكثر وعياً في الحفاظ على مصالحها، هذا هو فكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن أوروبا لا تستطيع الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية“.