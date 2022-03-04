مدينة لفيف الأوكرانية.. "ملجأ" المدنيين والدبلوماسيين في ظل الحرب

قال تقرير فرنسي إن مدينة لفيف الواقعة غربي أوكرانيا تحوّلت إلى ملجأ مناسب للهاربين من أتون الحرب الروسية على البلاد.

ورصدت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقريرها؛ معاناة عدد من سكان كييف وهم يستعدون لركوب القطار والانتقال إلى لفيف، التي تبعد عن العاصمة ما يزيد عن 500 كيلومتر.

وقالت الصحيفة إنه ”منذُ اليوم الأول للحرب في أوكرانيا، التي تعرضت فيها كييف للهجوم والقصف الروسي، في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي، بدأت العائلات المقيمة في العاصمة المغادرة نحو لفيف، حيث اكتظت محطة القطار بالمسافرين، وبدأ الجميع في جر حقائبهم وانتظار انطلاق الرحلة“.

وأضافت أن ”القاعات الأنيقة والفسيحة لمحطة لفيف المركزية والساحة الأمامية لها، امتلأت بالهاربين من القصف الروسي في كييف“.

وأشارت إلى أن ”البعض استغل بمجرد النزول من القطار هناك، الفرصة لتدفئة أيديهم فوق العلب الطويلة الساخنة من البرد الشديد بينما ظل الآخرون يحدقون في هواتفهم يراودهم الأمل في العثور على مصير أفضل في المدينة الرئيسية في غرب أوكرانيا والنجاة بحياتهم من الحرب“.

ونقلت عن شهود عيان في محطة لفيف المركزية قولهم: ”نحن نساعد اللاجئين الذين يصلون إلى هنا، يعتقد الكثير من هؤلاء الأشخاص أنهم سيبقون في لفيف لأنها تعتبر ملجأ مناسبا وآمنا شيئا ما، ولكن هناك أيضًا نساء وأطفال وأشخاص لا يشعرون بالأمان ويذهبون إلى أبعد من ذلك في أوروبا“.

وبين التقرير الفرنسي أن ”العديد من سكان لفيف ظلوا يساعدون الوافدين على العثور على مكان للنوم أو قضاء وقت من الراحة قبل أن يستأنفوا رحلتهم ويتمكنوا من الذهاب إلى الحدود للمغادرة نحو دول أخرى، ولا سيما أن لفيف مدينة حدودية مع بولندا“.

وأشار إلى أن ”محطة الحافلات شأنها شأن محطة القطار ضجت في غضون 8 أيام، بالمسافرين الواصلين سواء من كييف أو من المدن التي طالتها هجمات موسكو.

وأفادت المعلومات التي أوردها التقرير أن ”نحو مليون شخص فروا من البلاد عبر بوابة لفيف، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، ومعظمهم إلى بولندا، التي تبعد بعد 70 كيلومترا فقط، فيما هرب آخرون إلى رومانيا ومولدوفا“، بحسب المصدر ذاته.

وبينما يسود التوتر والخوف شوارع وسط المدينة، لا تزال لفيف، عاصمة أوكرانيا الغربية بمنأى عن الغزو الروسي، لكنها ستبقى في انتظار مصير غير مؤكد.

وذكرت تقارير عديدة أن ”الجنود يقومون بدوريات مسلحة، وتم حماية مداخل المباني الرسمية جزئيا بأكياس من الرمل“.

وأمام مكاتب التجنيد للدفاع الإقليمي في المدينة، ”تواصلت عمليات التسجيل من قبل الشبان والرجال للانخراط في الجيش“، بحسب الصحيفة.

وفُرض حظر تجول في لفيف من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

ووفق ”لوموند“، لم تعد المدينة الغربية ملاذا للمدنيين فقط،، بل إنها أيضا ملجأ للعديد من التمثيليات الدبلوماسية.

وكانت سفارة الولايات المتحدة هي أول من أخذ زمام المبادرة، قبل عشرة أيام من النزاع عندما قررت نقل مقرها إلى لفيف فيما تقيم فرق عملها منذ ذلك الحين خارج البلاد، تحديدا في الدولة المجاورة بولندا.

كما أن دولًا غربية أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، انتقلت مؤخرا إلى المدينة بسبب القتال الدائر في العاصمة كييف واضطرت سفارة فرنسا إلى مغادرة العاصمة بسبب الأوضاع.

أما بالنسبة للسفارة الإيطالية، التي غادرت العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، فإن فرقها تقيم حاليا في فندق في لفيف في انتظار العثور على مكان آمن ومثالي للعمل.