بلينكن: حلفنا دفاعي لا يسعى للصراع مع روسيا لكننا مستعدون له

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي، وذلك لدى وصوله اليوم الجمعة لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل.

وقال بلينكن للصحفيين: ”حلفنا حلف دفاعي. لا نسعى لصراع، لكن إذا فُرض علينا الصراع فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف“.

وأدان ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف: ”خلال الليلة الماضية، تابعنا أيضا تقارير عن الهجوم على محطة للطاقة النووية، هذا يظهر مدى رعونة هذه الحرب وضرورة إنهائها وضرورة سحب روسيا كل قواتها والانخراط في الجهود الدبلوماسية بنية حسنة“.

تزامن ذلك مع ذكر السلطات المحلية في مدينة ميكولاييف الأوكرانية الجمعة أن القوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود لأول مرة.

وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم في تسجيل مصور على الإنترنت إن القتال يدور في أجزاء من المدينة.

وذكرت أوكرانيا أن قوات روسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد مهاجمتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الروسي الجمعة على تنظيم احتجاجات على سيطرة قوات روسيا على البنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال في خطاب بثه التلفزيون: ”أيها الشعب الروسي.. أناشدك: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد أن وقفنا معا عام 1986 في مواجهة كارثة تشرنوبيل“.

تغير الواقع

من جهته، شدد وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، الجمعة، على أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يجعل موقفه العسكري على جبهته الشرقية متوافقا مع الواقع الجديد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدد ما إذا كان يريد وجودا دائما لقوات الحلف هناك.

وقال أوريسكو للصحفيين: ”يجب أن نكيف الموقف مع الواقع الذي يقول إن القوات الروسية موجودة في أوكرانيا وروسيا البيضاء، وبينما نحن في بروكسل يتعين علينا أن نعيد التفكير في كل شيء“.

وأضاف أن ”رومانيا ستزيد حجم إنفاقها الدفاعي من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية المقبلة“.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن ”كندا ترغب في أن يناقش حلف شمال الأطلسي كل السيناريوهات المتعلقة بعزل روسيا“، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الحلف أن يدرس إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وأضافت جولي أن ”الخط الأحمر بالنسبة للحلف هو تجنب نشوب نزاع دولي وذلك في ردها على سؤال عن إقامة منطقة حظر طيران لدى وصولها إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الحلف“.