150 محطة إذاعية أوروبية تبث بالتزامن "أغنية من أجل السلام" في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بثت حوالى 150 محطة إذاعية عامة في أوروبا بصورة متزامنة صباح يوم الجمعة، أغنية ”Give Peace a Chance“ (”أعطوا السلام فرصة“) رفضا للحرب في أوكرانيا.

وقد صدحت هذه الأغنية الشهيرة التي كتبها جون لينون في أكثر من 25 بلدا بينها أوكرانيا عند ”الساعة 07,45 ت غ“، وشاركت في هذه الخطوة أيضا إذاعات أوروبية خاصة، بحسب اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، القائم على المبادرة.

وقالت باتريسيا شليسينغر مديرة إذاعة ”ار بي بي“ المحلية في العاصمة الألمانية برلين التي أطلقت المشروع، إن ”فظائع الحرب على أوكرانيا تظهر جليّة يوما بعد يوم. تضامننا وإنسانيتنا ودعمنا أمر ضروري“.

وقال المنتج التنفيذي لإذاعة ”تشانل وان“ الأوكرانية يوري تاباتشنكو، إنه ”من المهم جدا أن تتحد أوروبا اليوم حول أوكرانيا“.

وطُرحت أغنية ”Give Peace a Chance“ لفرقة ”بلاستيك أونو باند“ سنة 1969، بعد تسجيلها في مونتريال خلال الاعتصام الذي نفذه جون لينون وزوجته يوكو أونو في فندق ”كوين إليزابيث“.

ويشكل اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي أسس سنة 1950 ومقره في جنيف، أكبر تحالف وسائل إعلامية عامة في العالم مع 113 عضوا من 56 بلدا.

وهو معروف من العامة خصوصا بتنظيمه مسابقة ”يوروفيجن“ الغنائية الأوروبية، أحد أكثر الأحداث الموسيقية التلفزيونية استقطابا للمشاهدين حول العالم.

وتشن القوات الروسية منذ 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واليوم الجمعة في أحدث التطورات الميدانية، أعلنت كييف أن القوات الروسية دخلت أراضي أكبر محطة نووية في أوروبا بعد تعرضها لقصف ليلا أدى إلى اندلاع حريق في جزء من المنشأة.

واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو باللجوء إلى ”الرعب النووي“ والسعي ”لتكرار“ كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية ”ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية. هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي“.

وأضاف أنّ ”أوكرانيا لديها 15 مفاعلا نوويا. إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوروبا، سيتمّ إخلاء أوروبا“.

وحذّر الرئيس الأوكراني من أنّه ”فقط تحرّك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية. يجب أن نمنع أوروبا من الموت بسبب كارثة نووية“.