الشرطة الروسية تفتش مكاتب منظمة "ميموريال" الحقوقية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت منظمة ميموريال المدافعة عن حقوق الإنسان غير الحكومية التي أمر القضاء الروسي بحلها، أن عمليات تفتيش تجري، الجمعة، في مكاتبها بموسكو.

وقالت المنظمة على حسابها على تطبيق ”تلغرام“ إن ”عمليات تفتيش ميموريال جارية في مكتبيها في شارعي كاريتني رياد 5/10 ومالي كاريتني 12“ في العاصمة الروسية.

وكان القضاء الروسي أعلن في كانون الأول/ديسمبر، حل ”ميموريال“ التي تعد من أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان، وحارس لذكرى الملايين من ضحايا جرائم الاتحاد السوفيتي.

وتم تثبيت الحكم في 28 شباط/فبراير.

وتكشف هذه الإجراءات ضد المنظمات غير الحكومية التي تلقى أكبر احترام في البلاد، حجم القمع الواسع في روسيا فلاديمير بوتين منذ 2020.

وقد اتخذ منحى جديدا مع غزو أوكرانيا، وتبني النواب قوانين قمعية حيال حرية التعبير.

واضطرت وسائل إعلام من بينها إذاعة ”صدى موسكو“ وقناة ”دوجد“ الإلكترونية التلفزيونية إلى التوقف عن البث، بينما تم حجب العديد من مواقع وسائل الإعلام الدولية.

وكانت المحكمة الروسية العليا قضت في الـ 28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإغلاق منظمة ”ميموريال“ على خلفية خرقها تصنيفها كـ“عميل أجنبي“.

وأمر القاضي آنذاك بإغلاق ”ميموريال إنترناشونال“، الهيئة المركزية للمنظمة.

ومنظمة ”ميموريال“، هي أبرز مجموعة حقوقية في البلاد، ووثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين، إضافة إلى ملاحقات سياسية حديثة العهد.

وأسس المنظمة معارضون للحكم السوفيتي العام 1989، بمن فيهم أندريه ساخاروف، الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقال الادعاء، إن الهيئة المركزية التابعة للمنظمة، وهي ”ميموريال إنترناشونال“ تخرق تصنيفها كـ“عميل أجنبي“ عبر عدم وضعها علامة تدل على ذلك على كل منشوراتها، بما في ذلك تلك المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون.

ويعتبر القانون الذي يحمل بصمات من حقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي، تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.

ونفى محامو ”ميموريال“ ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مشيرين إلى أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة، باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.

ومددت محكمة في مدينة بيتروزافودسك، العام الماضي، حكم السجن الصادر بحق مدير ”ميموريال“ في منطقة كاريليا يوري ديمترييف، ليصل إلى 15 عامًا.

ويقول أنصاره، إنه عوقب لعمله في تحديد مواقع مقابر جماعية، لأشخاص قتلوا في عهد ستالين، ونبشها.

وبعدما حكم عليه في 2018، بالسجن 13 عامًا، بتهم يقول أنصاره، إنها مفبركة تتعلق بالاشتباه بارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال، سيمضي المؤرخ البالغ 65 عامًا حاليًا، عامين إضافيين في السجن.

وتعد ”ميموريال“ هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجلة محليًا، فيما تحتفظ ”ميموريال إنترناشونال“ بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو، وتنسق عملها.

وأمضت المجموعة سنوات في توثيق ”فظائع“ ارتكبها الاتحاد السوفيتي، خصوصًا في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفيتية ”الغولاغ“.