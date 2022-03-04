روسيا تغلظ عقوبة مروجي "المعلومات الكاذبة" عن الجيش

اعتمد النواب الروس، اليوم الجمعة، نصا يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات شديدة لكل من ينشر ”معلومات كاذبة“ عن الجيش، في أوج غزو القوات الروسية لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وينص هذا التعديل الذي اعتمده مجلس النواب الروسي (الدوما) في قراءة ثالثة على عقوبات سجن مختلفة يمكن أن تصل إلى 15 عاما إذا أدت ”معلومات كاذبة“ إلى ”عواقب خطيرة“ على القوات المسلحة.

وينص التعديل الذي اعتمد، الجمعة، على عقوبات أيضا لمن يطلق دعوات ”لفرض عقوبات على روسيا“.

وتعتبر منظمات غير حكومية، روسيا، من الدول التي تفرض أكبر قيود على حرية الصحافة. وتحتلّ روسيا المرتبة 150 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة أصدرته منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

وشنت روسيا، خلال الغزو، حملة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وأبطأت تحميل بيانات تويتر على أجهزة الكمبيوتر، في الوقت الذي اتهم فيه مسؤول بوزارة الخارجية شركتي ميتا وجوجل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا الغربية بالتحريض على الحرب.

وتقيد روسيا تويتر على خدمات الهواتف المحمولة منذ نحو عام، في إطار حملة أوسع للسيطرة على الإنترنت، يقول معارضون إنها تهدد الحريات الفردية وحرية الشركات.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن أوليج جافريلوف نائب رئيس إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية قوله، إنه يجب وضع نظام ”لمحاسبة المحرضين الأجانب على الحرب ضد روسيا“ من أجل تعزيز أمن روسيا.

في ذات الإطار، واجه متصفّحو الإنترنت في روسيا، فجر الجمعة، مشاكل في الولوج إلى فيسبوك ومواقع العديد من الوسائل الإعلامية المستقلّة، في وقت شدّدت فيه السلطات الروسية قبضتها على الأصوات المنتقدة للكرملين في خضمّ الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأفادت خدمة ”غلوبل تشيك“ للمراقبة وصحفيون في وكالة ”فرانس برس“ في موسكو بتعذّر جزئي في الدخول إلى ”فيسبوك“ ومواقع ”ميدوزا“ و“دويتشه فيليه“ و“إر إف إل-إر إل“ وخدمة ”بي بي سي“ باللغة الروسية.

وعلى حسابها في تطبيق تلغرام قالت ”ميدوزا“ إنّ موقعها لم يعد متاحا ”لبعض مستخدميها“ في روسيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها لم تتلقّ من السلطات إشعارا بشأن أي حجب يطالها.

وتموّل ”دويتشه فيليه“ من برلين، و“إر إف إف-إر إل“ من واشنطن، وخدمة ”بي بي سي“ باللغة الروسية من لندن. وينشر صحفيو هذه الوسائل الإعلامية في روسيا بانتظام تحقيقات تنتقد الكرملين بشدّة.