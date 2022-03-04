هل يمكن ملاحقة بوتين في المحكمة الجنائية الدولية؟

قالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية يوم الجمعة، إن هناك ”دعوات متزايدة للمطالبة بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه أوكرانيا“.

ولفتت إلى أن ”المحكمة ومقرها في لاهاي بهولندا، أعلنت الأربعاء، أنها ستشرع على الفور في تحقيق نشط في جرائم حرب محتملة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وأوضحت الشبكة، أن ”المحكمة تم إنشاؤها بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي الذي عُرض لأول مرة على الأمم المتحدة، وتعمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل“.

وأشارت إلى أنه يمكن محاكمة أي شخص متهم بارتكاب جريمة في اختصاص المحكمة، والتي تشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن المحكمة تحاكم الأشخاص، وليس الدول، وتركز على أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية بما فيهم القادة والمسؤولون.

وبيّنت أنه في حين أن أوكرانيا ليست عضوا في المحكمة، فقد قبلت في السابق اختصاصها، مضيفة أنه لذلك يمكن نظريًا توجيه لائحة اتهام إلى بوتين من قبل المحكمة لأمره سابقًا بارتكاب جرائم حرب في شبه جزيرة القرم.

وقالت الشبكة: ”مع ذلك، لا تجري المحكمة الجنائية الدولية محاكمات غيابية، وسيتعين إما تسليم بوتين من قبل روسيا أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا“.

ما الجرائم التي تتعامل معها؟

وأوضحت الشبكة، أنه يُقصد بالمحكمة الجنائية الدولية أن تكون محكمة ”الملاذ الأخير“ ولا يُقصد بها أن تحل محل نظام العدالة في أي بلد.

ونبهت إلى أن المحكمة التي تضم 18 قاضيا يعملون لمدة تسع سنوات تحاكم في أربعة أنواع من الجرائم، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وجرائم الحرب.

ولفتت الشبكة إلى أن للمحكمة الجنائية الدولية تعريفات محددة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

وأضافت: ”على وجه التحديد، قد يكون استهداف السكان المدنيين، وانتهاك اتفاقيات جنيف، واستهداف مجموعات معينة من الناس والمزيد من جرائم الحرب الروسية المحتملة“.

وبحسب الشبكة فإن الاستخدام المخيف للأسلحة المحظورة والمقصود به القتل دون تمييز هو ما يثير القلق حاليا باعتباره جريمة حرب محددة للغاية.

وأوضحت أنه باستخدام قنبلة عنقودية، يتم إطلاق صاروخ وينفجر في الهواء على ارتفاع آلاف الأقدام، مطلقة قنابل أصغر تنفجر كل منها عندما تسقط على الأرض، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية قالت إن قنبلة عنقودية روسية سقطت على حضانة أوكرانية.

وقالت الشبكة:“تمتص القنابل الفراغية، أو الأسلحة الحرارية الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار قوي وموجة ضغط كبيرة يمكن أن يكون لها تأثيرات مدمرة هائلة.. وقد سبق أن استخدمتها روسيا في الشيشان.. ورصد فريق صحفي قاذفة صواريخ حرارية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا أواخر الشهر الماضي“.

وأبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن روسيا تستعد لاستخدام هذه الأسلحة، وأن الولايات المتحدة قلقة من أن بوتين سيصبح أكثر وحشية؛ لأن الغزو لن يسير بسلاسة كما خطط.

إجراءات المحكمة

وأوضحت الشبكة، أنه يمكن إقامة الدعاوى القضائية بإحدى طريقتين وهي أنه بإمكان الحكومة الوطنية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة القضايا للتحقيق.

ولفتت إلى أن روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتمتع بحق النقض (الفيتو) على إجراءات المجلس، مشيرة إلى أن طلبات 39 حكومة وطنية، معظمها أوروبية، هي التي أطلقت شرارة هذا التحقيق الحالي.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في تحقيقها الجديد في جرائم الحرب المحتملة في روسيا، إنها ستنظر في جميع الإجراءات في أوكرانيا منذ العام 2013 إلى الوقت الحاضر.

أمريكا وروسيا

وبحسب الشبكة وقعت كل من الولايات المتحدة وروسيا على المعاهدة التي أنشأت المحكمة – بمعنى أن قادتهما وقعا عليها – لكن كلاهما ليسا عضوًا في المحكمة.

وذكرت أن روسيا انسحبت من المحكمة في العام 2016 بعد أيام من نشر تقرير للمحكمة الجنائية الدولية شكل“حكم إدانة“ لاحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014.

كما أطلقت المحكمة تحقيقًا في العام 2016 في جهود روسيا لعام 2008 لدعم المناطق الانفصالية في جورجيا، وأنه في ذلك الوقت، اتهمت فرنسا روسيا أيضًا بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فبينما وقع الرئيس بيل كلينتون على معاهدة إنشاء المحكمة في العام 2000، لم يوصِ مجلس الشيوخ مطلقًا بالتصديق عليها وفقا للشبكة.