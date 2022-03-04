أوكرانيا: القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أفادت السلطات المحلية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن ”الطواقم التشغيلية تراقب حالة وحدات الطاقة“.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من خمسة طوابق.

وكان وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون قد استبق ذلك بالقول إنه ”لا بد أن يقف الاتحاد الأوروبي بحزم في مواجهة تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا“.

وأضاف أنه ”من السابق لأوانه تقييم عواقب الحريق الذي اندلع بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا“.

وقال بون للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي في آرل بجنوب فرنسا: ”نشهد تصاعدا في الهجمات، وهو أمر مقلق وخطير جدا“.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أنه تم إخماد حريق شب في مبنى تدريب بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أثناء قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، إنه ”لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا التي تنتج أكثر من خمس الكهرباء في أوكرانيا“.

وأظهر تسجيل فيديو من المحطة قالت وكالة ”رويترز“ الأمريكية للأنباء إنها تحققت من صحته، قصفا ودخانا يتصاعد بالقرب من مبنى مكون من خمسة طوابق في مجمع المحطة.

من جانبها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك، وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع.

وأفادت الوكالة بأن السلطات الأوكرانية قالت إن المحطة الواقعة في جنوب شرق البلاد تعرضت للقصف خلال الليل.

وأضافت أن السلطات الأوكرانية قالت إن حريقا شب في المحطة لم يؤثر على المعدات ”الأساسية“، وأن العاملين هنا يتخذون إجراءات لاحتواء الوضع ”ولم ترد تقارير عن تغيير في مستويات الإشعاع“.

في ذات السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إنه يتعين على القوات الروسية أن توقف هجومها على محطة أوكرانية للطاقة النووية فورا.

وتحدث جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد.

وبعد الحريق، حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة جميع الأطراف على ضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة يومية: ”سنراقب الوضع وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد وضمان سلامة المنشآت النووية“.