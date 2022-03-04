سويسرا.. جنة أصحاب المليارات المقربين من بوتين

باتت سويسرا مكانا مفضلا لرجال الأعمال الأثرياء المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أودعوا في بنوكها مليارات الدولارات، فضلا عن أنهم يعيشون في أرجائها حياة هانئة، لكنها اليوم ربما لن تعود كذلك.

ويعود السر في أن سويسرا رغم حيادها اضطرت للخروج عن صمتها، إزاء العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو لغزوها أوكرانيا، معلنة يوم الإثنين الماضي التزامها بها.

وقال وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس، بعد جلسة استثنائية مكرّسة للأزمة الروسية الأوكرانية في مدينة برن آنذاك: ”قطعنا خطوة مهمة، والمجلس الفيدرالي يتحرك الآن عن قناعة تامة بصورة جلية ودون لبس“.

وتعتبر هذه الخطوة التي وصفها الشخص الذي يُشغل أيضًا منصب الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، بأنها ”صعبة“ وتتمثل في الالتزام الكامل بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وبعد مرور بضعة أيام من التسويف والمماطلة وعطلة نهاية أسبوع في تعبئة السكان السويسريين، لم يعد من الممكن الاستمرار في الموقف السويسري الراجح المتوازن.

و“الحيادُ لا يعني الصمت“، هكذا أعلنت، بقوة، رئيسة المجلس الوطني (مجلس النواب) إيرين كالين، لدى افتتاح المناقشات البرلمانية صباح يوم الإثنين الماضي.

وكانت النتيجة الفورية لهذا القرار، تجميد أصول الشخصيات المدرَجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الشأن، قالت وزيرة العدل والشرطة، كارين كيلر سوتر، دون الكشف عن أسمائهم، إنّ ”خمسة من الأوليغارشية (رجال النفوذ والمال) الروس أو الأوكرانيين المقرّبين جدًا من فلاديمير بوتين، والذين تربطهم علاقات اقتصادية وثيقة مع سويسرا، ممنوعون الآن من الدخول إلى البلاد“.

ومن بين هذه الشخصيات، الثري الروسي الشهير في البلاد، فيكتور فيكسيلبيرغ، المقيم في سويسرا منذ 17 عامًا، حيث تقضي عائلته أيامًا هادئة في منزلها الرائع على ضفاف بحيرة جنيف، فيما تقدر ثروته بـ أكثر من 9 مليارات دولار.

وفي بداية شباط/فبراير، حصل أمام أعلى محكمة في البلاد على حقّ فتح حساب في مصرف ”Postfinance“ الذي كان يرفض له ذلك حتى ذلك الحين، بحجّة أنّ العقوبات الأمريكية التي استهدفته قد تتطلب الكثيرَ من التحقيقات، وفقًا لصحفيّي التحريات في مؤسسة ”تاميديا“.

كما أن سويسرا ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها أيضًا في مجال تجارة المواد الخام، حيث يُباع ما لا يقل عن 80% من النفط الروسي انطلاقًا من جنيف وزوغ ولوغانو، وفقًا لتقرير اتحادي صدر عام 2013.

ومن ناحية التوظيف، كانت الصدمات الناجمة عن تجميد مشروع خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ فورية في زوغ، حيث قامت شركة تابعة لشركة ”غازبروم“ الحكومية العملاقة بتسريح حوالي 140 شخصًا بعد سبعة أيام من الإعلان.

وبحلول عام 2014، بعد ضمّ شبه جزيرة القرم، تم تهريب ما يقرب من 100 مليار دولار من البلاد، وفقًا للبنك الوطني الروسي.

تحويل 120 مليون دولار

ورغم وجود ترسانة هائلة مصممة من قبل الإدارة الأمريكية، لتجنب الإفلات من العقوبات المفروضة، إلا أن بعض الأوليغارشية (أصحاب النفوذ والمال) تمكنوا من التسلل خلسة خلف هذه العقوبات.

وكشفت مؤسسة ”أوراق بنما“، أنه قبل ساعات من دخول العقوبات حيّز التنفيذ في عام 2014، تمكن الأخوان أركادي وبوريس روتنبرغ من تحويل 120 مليون دولار من بنك بيكتيت في جنيف إلى بنك غازبرومبانك في موسكو.

كما تم استخدام حيلة أخرى، تكمن في امتلاك مؤسسة ”رينوفا“ التي يملكها فيكتور فيكسيلبيرغ، جزئيًا مجموعةَ ”سولزر“ الصناعية في زيورخ.

وفي عام 2018، مع تشديد العقوبات الأمريكية، خفّضت مؤسسة ”رينوفا“ الصناعية حصتها إلى 49%؛ ما سمح لها بالإفلات من الإجراءات.

كما يمكن أن يكون التحايل على العقوبات أكثر جذرية، فبعد تحوّل عام 2014 باع صديق طفولة بوتين جينادي تيمشينكو، حصته لتاجر النفط السويسري غونفور.

ورسميًا، يُظهر آخرُ إحصاء صادر عن بنك التسويات الدولية، أنّ المواطنين الروس والشركات الروسية أودعت ما يقرب من 37 مليار دولار في الخارج، بما في ذلك 11 مليارًا في بنوك سويسرا، وهو ما يمثّل ضِعف تدفق الأموال الروسية إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة.