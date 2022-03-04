مسؤول استخباراتي روسي: الغرب يسعى لـ"تدمير" بلدنا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، الخميس، الغرب، بالسعي لـ“تدمير“ روسيا، مبررا غزو أوكرانيا بإرادة كييف الحصول على أسلحة نووية.

وقال ناريشكين إن ”الأقنعة تسقط. الغرب لا يحاول فقط تطويق روسيا بستار حديد جديد، هذه محاولات لتدمير دولتنا لإفنائها“، بحسب تعبيره.

وأضاف المسؤول الاستخباراتي: ”اليوم، اقتربت الحرب من حدود وطننا. لذلك، بالنسبة لنا، هي ليست بالضبط حربا باردة بل بالأحرى ساخنة“، وفقا لما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

واعتبر ناريشكين أن روسيا لديها ”مهمة روحية“، مضيفا ”تتكشف أمام أعيننا مرحلة جديدة تماما في تاريخ أوروبا والعالم مع انهيار عالم أحادي القطب تملي فيه الولايات المتحدة الأمريكية قانونها“.

وانتقد رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية توسع حلف شمال الأطلسي على مدى العقود الثلاثة الماضية و“الإبادة الجماعية الثقافية“ للمتحدثين بالروسية في دول الاتحاد السوفياتي السابق ومن بينها أوكرانيا، متهما الغرب بالسعي إلى ”فرض حصار اقتصادي وإعلامي وإنساني“ على روسيا.

وبرر سيرغي ناريشكين غزو أوكرانيا بأن كييف أعربت عن رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.

وكرر هدف موسكو المتمثل في ”نزع سلاح الدولة الأوكرانية واجتثاث النازية منها“.

لم تعرب أوكرانيا أبدا عن طموحات نووية، لكن رئيسها اعتبر أن اتفاقية 1994 (مذكرة بودابست للضمانات الأمنية) ولى عليها الزمن لأنها تنص على احترام روسيا لوحدة الأراضي الأوكرانية في مقابل تخلي كييف عن ترسانتها النووية السوفيتية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا إلى إجراء مشاورات حول هذا الموضوع.

وشارك سيرغي ناريشكين في اجتماع أزمة بثه التلفزيون الروسي في 21 شباط/ فبراير الماضي قبيل بدء الحرب على أوكرانيا.

وتواصل روسيا هجومها على أوكرانيا، الذي بدأ الأسبوع الماضي، فيما شنت القوات الروسية يوم الجمعة هجوما أدى إلى اندلاع حريق في محطة ”زابوريجيا“ النووية، فيما حذرت كييف من أنه إذا انفجرت المحطة فإنه ستقع ”كارثة“ أكبر بعشر مرات من حادثة ”تشيرنوبيل“.

ومحطة زابوريجيا التي بُنيت في 1985 حين كانت أوكرانيا لا تزال جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، تضم ستة مفاعلات نووية وتوفر جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد من الكهرباء.