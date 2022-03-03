أمريكا: التوصل لاتفاق نووي مع إيران قد يكون "وشيكا"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إن القوى العالمية ربما تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن المحادثات النووية.

وأوضحت المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، للصحفيين، أن هناك ”تقدما كبيرا“ في المحادثات النووية مع إيران، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وأضافت بورتر، أن القوى العالمية ربما تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران، منوهة في الوقت ذاته إلى أن عددا من القضايا الصعبة لا تزال دون حل.

وتابعت: ”لن يكون هناك اتفاق ما لم تُحل هذه القضايا سريعا“.

وفي سياق متصل، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا النووية، إنريكي مورا، مساء الخميس، إن النجاح في هذه المحادثات المعقدة ”ليس مضمونا“، مشيراً إلى أن ”الجهود تبذل لإنجاح المفاوضات“.

وذكر مورا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”نحن في المراحل النهائية من المفاوضات، ولا تزال بعض القضايا ذات الصلة مفتوحة والنجاح غير مضمون في مثل هذه المفاوضات المعقدة“.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي الذي يرعى المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1: ”نبذل قصارى جهدنا، لكننا بالتأكيد لم نصل إلى هناك بعد“.

وتخوض إيران منذ نيسان/ أبريل من العام الماضي، مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، وسط مشاركة أمريكية غير مباشرة في فيينا بهدف التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن ”محادثات فيينا لا تزال مستمرة. الأخبار السابقة لأوانها لا تحل محل الاتفاق الجيد“، مشيرا إلى أنه ”لا أحد يستطيع أن يقول إن الصفقة قد تمت حتى يتم حل جميع القضايا العالقة“.

وأكد خطيب زاده في تصريحات مساء الخميس نقلتها وسائل إعلام إيرانية، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل القضايا العالقة، لافتا إلى أن ”الجميع يركز الآن على الخطوات الحاسمة النهائية“.

كما فند مصدر مسؤول في فريق التفاوض الإيراني الأنباء المتضاربة حول ”انتهاء المفاوضات“، مؤكدا أن ”المبدأ الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه لا يوجد أي اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء“، مشيراً إلى أن ”المواد المختلف عليها مع أمريكا لا تزال مفتوحة“.