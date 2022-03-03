أمريكا تمنح الأوكرانيين على أراضيها "حماية مؤقتة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، منح الأوكرانيين الموجودين على أراضيها، وضع ”الحماية المؤقتة“ الذي يمنع ترحيلهم ويعطيهم الحق في العمل.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، في بيان: ”سنواصل تقديم المساعدة والحماية للأوكرانيين في الولايات المتحدة“ بسبب ”الحرب والعنف المجنون“ الدائرين في بلدهم.

وحذت الولايات المتحدة بهذا القرار حذو الاتحاد الأوروبي، الذي قرر في وقت سابق من يوم الأربعاء، منح ”حماية مؤقتة“ للاجئين الفارين من أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية الفرني جيرار دارمانان والمفوضية الأوروبية، إن وزراء الداخلية الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل، اتفقوا على منح ”حماية موقتة“ في الاتحاد الأوروبي للاجئين ”الفارين من الحرب“ في أوكرانيا.

ولم يوضح الوزراء ما إذا كان هذا الإجراء سينطبق أيضا على اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا لكنهم لا يحملون الجنسية الأوكرانية، علما أنها قضية تثير انقساما بين الدول الأعضاء في ظل معارضة بعضها مثل بولندا والنمسا.

وكتبت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ودارمانان على تويتر، أنه قرار ”تاريخي“. وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وهذه المرة الأولى التي تقرر الدول الأعضاء، بغالبية موصوفة (15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد)، تفعيل قاعدة تم تبنيها العام 2001 حول استقبال النازحين.

ويتيح هذا الإجراء للاجئين الأوكرانيين أن يقيموا في الاتحاد الأوروبي حتى ثلاثة أعوام، وأن يستفيدوا من النظام التعليمي ويتلقوا الخدمات الطبية.

وحتى الآن، لم يكن مسموحا لحاملي جوازات السفر الأوكرانية سوى البقاء 90 يوما من دون تأشيرة داخل الاتحاد.

وقبل إعلان الاتفاق، قالت الوزيرة الألمانية نانسي فايسر: ”جميع الدول متوافقة على استقبال اللاجئين.. إنه تغيير مرحب به“.

وكان الوزير النمسوي غيرهارد كارنر أبدى صباح الخميس ترددا حيال شمول هذا التدبير اللاجئين غير الأوكرانيين.

وقال: ”إضافة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر، ثمة دول عدة تبدي قلقها بينها النمسا.. أن يشمل (هذا التدبير) مواطنين من دول أخرى لا يفيد في شيء“، داعيا الى تطبيق ”نظام آخر“ على هؤلاء.

من جهتها، رفضت لوكسمبورغ أي تمييز. وقال وزير خارجيتها يان اسلبورن: ”أتوقع أن نقرر حماية موقتة لجميع الافراد الآتين من أوكرانيا، مهما كان لون بشرتهم ولغتهم أو ديانتهم.. علينا ألا نمارس تمييزا الآن“.

ولم تطرح إلى الآن أي خطة رسمية لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.