تركيا.. تعيين وحيد كريشي وزيرا جديدا للزراعة عقب استقالة سلفه باكدميرلي

استقال وزير الزراعة التركي بكير باكدميرلي، من منصبه في الحكومة، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد في وقت متأخر من ليل الخميس.

ولم تورد الجريدة الرسمية أي أسباب حول استقالة باكدميرلي.

لكنها أشارت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، عين وحيد كريشي، العضو السابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيرا للزراعة والغابات، خلفا لباكدميرلي.

وباكدميرلي، ليس المسؤول الأول الذي يتم تغييره هذا العام، ففي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر الرئيس التركي مرسوما أعفى بموجبه رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم وقبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية.

وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر، حينها لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/يناير الماضي، قدرَت معدل التضخم السنوي عند 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما.

قال سعيد إردال دينجر: ”أمامي مسؤولية تجاه 84 مليون شخص“، موضحا لصحيفة دنيا الاقتصادية اليومية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.