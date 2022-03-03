نائبة وزير خارجية أمريكا تزور تركيا وإسبانيا ومصر والجزائر والمغرب بين 4 و 11 مارس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن ويندي شيرمان، نائبة الوزير، ستتوجه إلى تركيا وإسبانيا والمغرب والجزائر ومصر في الفترة من الرابع إلى الحادي عشر من آذار مارس، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون من بين الموضوعات التي ستطرح خلال محادثاتها مع مسؤولين في تركيا وإسبانيا.

وتحيط بوادر فشل بالعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا قبل أسبوعين لغزو جارتها أوكرانيا لتحقيق عدة أهداف تراها موسكو ضرورية لأمنها.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، اليوم الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا ارتفع إلى أكثر من مليون، وسقط مئات القتلى من الجنود الروس والمدنيين الأوكرانيين، كما سقطت روسيا نفسها في عزلة لم يتعرض لها من قبل اقتصاد بهذا الحجم.

وعلى الرغم من خطة المعركة الأولية التي قالت الدول الغربية إنها تستهدف الإطاحة السريعة بحكومة كييف، فإن روسيا لم تستول حتى الآن سوى على مدينة أوكرانية واحدة فقط، هي مدينة خيرسون الواقعة على نهر دنيبرو والتي دخلتها دباباتها يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للاستخبارات إن ”الجزء الرئيسي من الرتل الروسي الكبير الذي يتقدم صوب كييف لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا من وسط المدينة بعد أن تأخر بسبب المقاومة الأوكرانية الباسلة والأعطال الميكانيكية والزحام“.

وأضافت: ”لم يحرز الرتل تقدما ملحوظا يذكر خلال أكثر من ثلاثة أيام، ورغم القصف الروسي العنيف فلا تزال مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول في حوزة الأوكرانيين“.

وقد ظل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، حيث يبث لقطات مصورة بانتظام للشعب، وقال في رسالته الأخيرة إن الخطوط الأوكرانية صامدة، وأضاف: ”ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا“.

وفي بوروديانكا، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 60 كيلومترا شمال غربي كييف حيث يتصدى السكان المحليون لهجوم روسي، تناثرت هياكل مدرعات روسية محترقة تماما على الطريق السريع المحاط بمبان حولها القصف إلى أطلال.