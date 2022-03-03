مفاوض روسي: أحرزنا تقدما بخصوص إقامة ممرات إنسانية للمدنيين الأوكرانيين

قال رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي بعد محادثات مع وفد أوكراني، اليوم الخميس، إن روسيا وافقت على دعم إقامة ممرات إنسانية للمدنيين، وعلى وقف محتمل لإطلاق النار حولها، ووصف ذلك بأنه ”تقدم جوهري“.

بدوره، قال مفاوض أوكراني، اليوم الخميس، إن الجولة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا لم تسفر عن النتائج التي تأملها كييف، لكن الجانبين ناقشا إقامة ممرات إنسانية واتفقا على إجراء محادثات مرة أخرى.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: ”للأسف الشديد لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها“.

وكان مفاوض أوكراني قال، في وقت سابق من اليوم، إن هذا الأمر خضع للبحث، لكن المفاوضات لم تتمخض عن النتائج التي كانت تأملها كييف.

وكشف الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا، المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد، ستتحقق على أي حال.

وقال بوتين إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن؛ حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

على الجانب الآخر، قال بيان صادر عن ”الإليزيه“، اليوم الخميس، إن ”الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف الساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور ”وفقا للمخطط“ الذي وضعته موسكو، وأنها ”ستتفاقم“ إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون قد أكد، أمس الأربعاء، عزمه على البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح بعد غزو روسيا لأوكرانيا.