الإمارات تدعو أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وخفض التصعيد

دعت دولة الإمارات كافة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة، وضبط النفس، وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار، والطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أوكرانيا.

وأضاف الجرمن، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، أن بلاده ”تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد موقفها الثابت المتمثل بضرورة خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية“.

وأكد المندوب الإماراتي على ”ضرورة دعم الجهود الرامية إلى الحوار، وتعزيز العمل الدبلوماسي على كافة الأصعدة لدعم فرص السلام، بما يكفل عودة الاستقرار والأمن، ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة، تمهيدًا لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي“.

وفي هذا السياق، أكد المندوب الإماراتي ”ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، واحترام سيادة واستقلال الدول، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية“، بحسب الوكالة الإماراتية.

وشدد الجرمن على أن ”مواصلة النزاع من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، داعيًا كافة الأطراف إلى ضبط النفس من أجل منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين والنازحين“.

وأكد المندوب الإماراتي في هذا الصدد على ”ضرورة حماية المدنيين، وعدم التعرض للمساعدات الإغاثية في مناطق النزاع، وضرورة وصولها لمستحقيها في ظل هذه الظروف الصعبة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الإنسانية ذات الصلة“.

ودعمًا للجهود الإغاثية، أعلن الجرمن أمام المجلس أن ”دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار أمريكي وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا“.

وفي ختام كلمته، عبّر الجرمن عن ”ترحيب دولة الإمارات بالجهود الدبلوماسية لإجراء مفاوضات بين الأطراف لإيجاد أرضية للحلول السلمية طبقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة“.

في غضون ذلك، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه تأكد مقتل 249 مدنيًا، وإصابة 553 آخرين، في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من الصراع بعد الغزو الروسي.

وهذا العدد، حتى منتصف ليل أمس الأربعاء، جاء ارتفاعًا من 227 قتيلًا، و525 جريحًا، في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل يوم.

وقال المكتب في بيان: ”معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت من الساعة الرابعة، صباح يوم 24 فبراير 2022 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثاني من مارس 2022، حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والقذائف، والغارات الجوية“.