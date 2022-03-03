الرئيس الأوكراني: المجتمع الدولي غير حاسم في مساعدة أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي غير حاسم في مساعدة أوكرانيا.

وذكر خلال مؤتمر صحفي أنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لأنها ”الطريقة الوحيدة لوقف الحرب“ بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي: ”يجب أن أتحدث إلى بوتين؛ لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب“، مشيرا إلى أنه ”منفتح“ و“مستعد للتطرق إلى كل المسائل“ مع بوتين.

ودعا الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية، مؤكدا أنه في حال هزمت روسيا أوكرانيا، ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية، بدءا من دول البلطيق وصولا ”إلى جدار برلين“.

وأكمل: ”إذا لم نعد موجودين، لا قدّر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.. وصولا إلى جدار برلين، صدقوني“، داعيا الغربيين إلى ”إغلاق الأجواء“ أمام الطائرات الروسية أو إعطائه طائرات، قائلاً: ”إذا لم يطبق الحلفاء منطقة حظر الطيران فليزودوننا بالطائرات“.

من جانبه، قال رئيس بلدية كييف وبطل الملاكمة السابق للوزن الثقيل فيتالي كليتشكو لرويترز من العاصمة الأوكرانية كييف إن الأوكرانيين لن يتراجعوا على الإطلاق، وسيدافعون عن وطنهم ضد الغزاة الروس.

وكان مسؤول أمريكي قد قال، في وقت سابق، إن القوات الروسية ما زالت على بعد 25 كيلومترا من قلب كييف، وإن أمريكا ما زالت تزود أوكرانيا بمعلومات مخابراتية.

بالتزامن مع ذلك، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية في منشور على الإنترنت إنها انتشلت 22 جثة على الأقل من تحت الأنقاض، في أعقاب الضربات الجوية الروسية في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وأضافت أن أعمال الإنقاذ مستمرة دون أن تحدد مكان الهجوم بالضبط. وقال حاكم المنطقة في وقت سابق إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية على مدرستين ومنازل خاصة.

في ذات الإطار، قالت بريطانيا، في بيان اليوم، إن 45 من بين 57 دولة عضوا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عمدت إلى تفعيل نظام يقضي بتشكيل بعثة من الخبراء للنظر في جرائم حرب محتملة ترتكبها روسيا في أوكرانيا.

وقال الوفد البريطاني لدى المنظمة إن هذه الدول ”قامت بتفعيل ما يسمى بآلية موسكو لتشكيل بعثة من خبراء مستقلين لجمع الحقائق والأدلة على حالات محتملة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل الهجمات العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية“.