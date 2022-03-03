دبلوماسي: مخزون اليورانيوم الأكثر تخصيبًا يقرب إيران من صنع قنبلة نووية

قال دبلوماسي كبير، اليوم الخميس، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من إنتاج أسلحة نووية يبلغ نحو ثلاثة أرباع الكمية المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية واحدة لو كان التخصيب بدرجة أكبر، بحسب ما هو معروف على نطاق واسع.

وأفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه ”رويترز“، اليوم، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 % تضاعف تقريبًا إلى 33.2 كيلوجرام.

وتحددت على نطاق واسع، الكمية المطلوبة لصنع قنبلة بنحو 25 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 %، مع أن الدبلوماسي الكبير شكك بموثوقية ذلك.

في ذات الإطار، سيتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إلى إيران في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي، ووقف تصاعد أنشطة طهران.

وأعلن متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المدير العام رافاييل غروسي ”سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، السبت“.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ”لن تتخلى أبدًا“ عن جهودها لحمل إيران على تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.

وتطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام اتفاق من شأنه أن ينقذ الاتفاقية المبرمة، في 2015، بين إيران من جهة والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وألمانيا، من جهة أخرى.

وانسحبت واشنطن منه في 2018 بإعادة فرض العقوبات على إيران، وردًا على ذلك، تخلت إيران -إلى حدٍ كبير- عن القيود التي وافقت على فرضها على أنشطتها النووية.

وتعد الأيام القليلة المقبلة حاسمة للمحادثات الجارية في فيينا بين القوى الكبرى وإيران لإعادة إطلاق ”خطة العمل الشاملة المشتركة“ أي الاتفاق.

مخزون اليورانيوم أكثر 15 مرة من الحد المسموح

وتقول الوكالة الدولية إن واحدة من نقاط الخلاف تكمن في عدم وجود توضيحات كافية من جانب طهران بشأن 4 مواقع غير رسمية.

وتعود المشكلة في معظم الحالات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن أحد المواقع وهو مستودع يقع في منطقة ”توركوزاباد“ في محافظة طهران، قد يكون تم استخدامه لتخزين اليورانيوم حتى نهاية 2018.

في موازاة مفاوضات فيينا، واصلت إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وبات يتجاوز الآن الحد المسموح به بموجب الاتفاقية الدولية، للعام 2015، بأكثر من 15 مرة، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقًا لتقديرات منتصف شباط/فبراير، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3197,1 كلغم، مقابل 2489,7 كلغم، في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيدًا عن السقف البالغ 202,8 كلغم (أو 300 كلغم ما يعادل سادس فلوريد اليورانيوم) الذي تعهدت به.

وبالإضافة إلى عدم احترام الكمية المحددة، تجاوزت إيران معدل التخصيب البالغ 3,67% الذي حددته الاتفاقية، في بداية العام 2021، ووصل إلى 20 %، إذ لديها الآن 182,1 كلغم مقابل 113,8 كلغم قبل 3 أشهر.

ثم تجاوزت عتبة 60 % غير المسبوقة واقتربت من 90 % اللازمة لصنع قنبلة، فقد أنتجت 33,2 كلغم، مقابل 17,7 كلغم سابقًا.

وسيتم النظر في التقرير في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده، الأسبوع المقبل، ويأمل المفاوضون الغربيون في التوصل إلى تسوية مع طهران قبل هذا الاستحقاق.