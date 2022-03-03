برلمان أوكرانيا يقر مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية في البلاد

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول أو الممتلكات الخاصة بروسيا أو المملوكة لمواطنين روس في أوكرانيا بسبب غزو موسكو للبلاد.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن للحكومة أن تقترح على مجلس الأمن الأصول التي يمكن مصادرتها ليعطي موافقته بعد ذلك على نقلها لملكية الدولة الأوكرانية.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن؛ حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

وكانت وكالة أنباء ”تاس“ الروسية الرسمية قد نقلت عن مراسلها أن وفدا أوكرانيا وصل اليوم الخميس بطائرة هليكوبتر إلى مكان إجراء المحادثات في روسيا البيضاء لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي.

بالتزامن مع ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على ”تويتر“، اليوم الخميس، إن بلاده تخشى من أن تكون روسيا تجهز لشن هجوم قرب الحدود بين البلدين لتوحي بأن كييف هاجمت قرية روسية.

وأضاف: ”أنباء مزعجة، الروس ربما يوجهون منظومات إطلاق صواريخ متعددة في قرية بوبوفكا الحدودية الروسية إلى داخل أراضيهم. نظرا لمعرفتنا بالطبيعة الهمجية للتحركات الروسية فإننا نخشى من عملية خداع“.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الزعماء الغربيين يفكرون في ”حرب نووية“ في صراعهم مع روسيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: ”الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليست في أذهان الروس“، مشيرا إلى أنه يَجري التخطيط لـ“حرب فعلية“ ضد موسكو.

وتابع لافروف، إن ”موسكو مقتنعة بأنها على صواب في مواجهتها مع الغرب“.

واتهم حلف شمال الأطلسي بالسعي للحفاظ على تفوقه، قائلا إنه ”رغم نوايا روسيا الطيبة فإنها لا تستطيع أن تدع أي طرف يقوض مصالحها“.

وحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي، إنها ”مستمرة حتى النهاية، وإن الجيش الروسي لن يسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ ببنية تحتية تهدد دولتنا“.