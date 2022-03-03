قرار قضائي إسرائيلي يهدد بأزمة دبلوماسية مع روسيا

ألغت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، تسجيل الأرض المقامة عليها كنيسة ”ألكسندر نيباسكي“، باسم الحكومة الروسية، في خطوة من شأنها أن تشعل أزمة دبلوماسية مع روسيا، وفق ما أوردت صحيفة ”غلوبس“ العبرية.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن ”الأرض المقامة عليها الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس، هي ذات حساسية بالغة“، مشيرة إلى أن الأرض مسجلة في سجل الأراضي العثماني باسم ”المملكة الروسية“.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن ”قاضي المحكمة المركزية مردخاي كدوري، أكد في قراره أنه ولأن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أقر في وقت سابق أن الأرض هي مكان مقدس، فإن الحكومة الإسرائيلية هي الجهة المخولة بتحديد مالكي هذا الموقع“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار يعني أن ”الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى حسم هذا الموضوع من خلال أخذها بالحسبان اعتبارات دينية وسياسية مختلفة“.

ووفق الصحيفة، فإن ”ذلك يعني من الناحية الفعلية، نقل هذه القضية من المحكمة إلى رئيس الوزراء، نفتالي بينيت“.

وشددت الصحيفة العبرية، على أن قرار المحكمة لا يترك خيارا أمام بينيت سوى حسم الأمر فيما يتعلق بملكية الأرض المقامة عليها الكنيسة، والتي كانت قد أثارت في الماضي أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الروسية تقدمت في آب/أغسطس العام 2017، بطلب من أجل تسجيلها كمالكة حقوق في هذه الأرض في سجل الأراضي الإسرائيلي، الذي يشمل أراضي لم يتم تسوية ملكيتها.

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو مهد في العام 2020، الطريق بهذا الخصوص للحكومة الروسية، وقرر في حينه أن النزاع بين الطوائف المسيحية بشأن ملكية الأرض المقامة عليها الكنيسة يدخل ضمن تصنيف ”مكان مقدس“، بموجب القانون الانتدابي، وليس بالإمكان البت في هذا الخلاف بالمحاكم.

وأضافت الصحيفة: ”بعد ذلك وافقت مراقبة تسجيل الأراضي الإسرائيلية على طلب الحكومة الروسية وسجلت الحكومة الروسية كمالكة لساحة كنيسة ألكسندر“.

يذكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، شكل منتصف العام الماضي، لجنة وزارية لحسم هذه القضية، لكن اللجنة لم تجتمع حتى اللحظة ولو لمرة واحدة.

الجدير ذكره، أن القرار القضائي الإسرائيلي، يأتي في أوج الأزمة الأوكرانية الروسية، وفيما الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا وتفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.