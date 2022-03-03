رغم الانتقادات.. ماذا ستجني إسرائيل من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا؟

وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها بشكل أو آخر، في موقف يدفعها نحو محاولة لعب دور الوسيط في الحرب الدائرة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا.

ولا يتوقف الإعلام العبري، ووسائل التواصل الاجتماعي، عن الحديث عن ملف الوساطة الإسرائيلية، لا سيما مع نشر الأنباء حول اتصالات يجريها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بكل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية منها صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أن بينيت أجرى اتصالًا هاتفيًا، أمس الأربعاء، مع زيلينسكي، وهو الاتصال الثاني بالرئيس الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي.

فيما قالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ إنه أجرى اتصالًا هو الثاني أيضًا، أمس الأربعاء، مع الرئيس الروسي.

وتترك هذه الأنباء انطباعات بأن ثمة جهودًا حقيقية وإصرارًا من جانب تل أبيب للوساطة بين كييف وموسكو، لا سيما مع تكرار نداءات زيلينسكي للحكومة الإسرائيلية للتوسط بينه وبين بوتين.

وخلال اليومين الماضيين، لم تتوقف التحليلات في الصحف، ومحطات التلفزة، فضلًا عن التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، عن الحديث عن الوساطة الإسرائيلية المحتملة.

وساطة مهمة

وقدرت قناة ”أخبار 12“ في وقت سابق، أن الوساطة الإسرائيلية في تلك الأزمة ”في غاية الأهمية، وتخدم صورة تل أبيب على الصعيد الدولي“، داعية إلى عدم استبعاد هذه الفكرة.

وأوضحت أن تأييد قطاع من الإسرائيليين لدور إسرائيلي محتمل في هذا الملف يصطدم بموقف آخر منتقد، على أساس أن الأمر قد ينطوي على مخاطر لو تبين انحياز إسرائيل للجانب الأوكراني، وسيمس مصالحها مع موسكو.

وسيعني ذلك، كما أشارت القناة، تضرر مصالح إسرائيل في الجبهة الشمالية، حيث تتواجد القوات الروسية على الأراضي السورية.

ولم تغفل القناة الأصوات التي تسخر من سعي حكومة نفتالي بينت إلى لعب هذا الدور، إذ ترى هذه الأصوات في المجمل أن بينيت غير مؤهل للعب دور الوسيط بشأن ملف مرتبط بالساحة الدولية.

ولفتت إلى أن اليمين الإسرائيلي يطالب الحكومة بالصمت المطبق بشأن الأزمة الروسية – الأوكرانية، مضيفة أن محللين يرون أيضًا أن ما يحدث هو جزء من تحول في النظام العالمي.

ورأت أنه على النقيض، ”تعد المحاولات الإسرائيلية للوساطة، خاصة لو أحرزت تقدمًا، فرصة جيدة لتغيير صورتها (السلبية) على الساحة العالمية، والنظر إليها من مُحتلة إلى وسيطة“.

وأضافت: ”لو نجحت إسرائيل في الوساطة، فإن الأمر سيعد عبقرية من بينيت، ولابيد، وفريقهما المهني“.

صورة إسرائيل

وتعتقد شير ساغي، الباحثة الإسرائيلية في مجال تسوية النزاعات الدولية بجامعة بار إيلان، أن إسرائيل في موقف متكامل يمكّنها من لعب دور الوسيط.

وبررت ذلك بأن الدول التي طالما لعبت دور الوسيط في ملفات دولية، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والنرويج وسويسرا، لا يمكنها حاليًا أداء هذا الدور لأنها جميعًا متداخلة بشكل أو بآخر في الأزمة.

ومضت قائلة، وفق ما نشرته عبر موقع القناة العبرية: ”إن الفكرة مهمة في ظل علاقات إسرائيل مع طرفي الأزمة، وإن من مصلحتها تهدئة الأجواء، كما أن لديها ميزة الدراية الكاملة بالملفات الخاصة بهذا الصراع“.

وتعول الباحثة، التي عملت مستشارة إعلامية لنفتالي بينيت في وقت سابق، على هذه الوساطة ”لتحسين صورة إسرائيل عالميًا“.

وتعتقد بأن الأمر ”سينعكس على جهود تل أبيب لمكافحة دعوات المقاطعة العالمية ضدها“.

كما رأت أن ظهور إسرائيل وقد لعبت دور الوسيط ”يحمل انعكاسات إيجابية على الملف الإيراني، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي“، على حد قولها.

وذكرت أيضًا أن الوساطة المحتملة ”ستقلب الطاولة رأسًا على عقب بشأن صورة حكومة بينيت، وستخدمها كثيرًا، وسترفع من أسهمها بعد أن أظهرت الاستطلاعات تراجع شعبية بينيت، وعدم قدرته على تخطي نسبة الغلق لو أجريت انتخابات عامة جديدة“.