بوتين: أهداف روسيا في أوكرانيا ستتحقق.. وماكرون: "الأسوأ لم يأت بعد"

كشف الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال.

وقال بوتين إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن؛ حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

على الجانب الآخر، قال بيان صادر عن ”الإليزيه“، اليوم الخميس، إن ”الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقد أن (الأسوأ لم يأت بعد) في أوكرانيا.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف الساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور ”وفقا للمخطط“ الذي وضعته موسكو، وأنها ”ستتفاقم“ إذا لم يقبل الاوكرانيون بشروطها، وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون قد أكد، أمس الأربعاء، عزمه على البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال في كلمة متلفزة: ”اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع، وبقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي -دون هوادة- إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح، ولتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا“.

وأضاف الرئيس الفرنسي: ”لسنا في حرب ضد روسيا“، مؤكدا: ”إننا اليوم إلى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تُشن حرب جائرة باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية، وشجاعة الدفاع عن السلام، ونعلم جميعا ما يربطنا بالشعب الروسي الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الجحيم“.

بالتوازي مع ذلك، قالت أمينة جباروف، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم، إن القوات الروسية ترتكب أفعالا ترقى إلى جرائم حرب في بلادها، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها، في حين ندد مبعوث روسيا بأوكرانيا والغرب.

وذكرت جباروف في نقاش طارئ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ”تشير الأحداث في الآونة الأخيرة بوضوح إلى حقيقة أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا ترتكب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وتنخرط على نحو ممنهج فيما يرقى بوضوح إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“.

وأضافت: ”يتعين علينا أن نقف معا لضمان محاسبة مجرمي الحرب الذين يريقون دماء أطفال أوكرانيا“.

وندد جينادي جاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ”بالنظام المجرم“ في كييف، واتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمده بأسلحة قاتلة، مضيفا: ”لا نرى أي قيمة مضافة في نقاش اليوم“.