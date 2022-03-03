روسيا تتهم الغرب بالتفكير في "حرب نووية"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الزعماء الغربيين يفكرون في ”حرب نووية“ في صراعهم مع روسيا، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت ”الكل يعلم أن حربًا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس“، مشيرًا إلى أنه يَجري التخطيط لـ“حرب فعلية“ ضد موسكو.

وتابع لافروف، إن ”موسكو مقتنعة بأنها على صواب في مواجهتها مع الغرب“.

واتهم حلف شمال الأطلسي بالسعي للحفاظ على تفوقه، قائلًا إنه ”رغم نوايا روسيا الطيبة فإنها لا تستطيع أن تدع أي طرف يقوّض مصالحها“.

وحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي، إنها ”مستمرة حتى النهاية، وإن الجيش الروسي لن يسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ ببنية تحتية تهدد دولتنا“.

كما اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، برئاسة ”مجتمع تزدهر فيه النازية“، وفق وكالة ”رويترز“.

وكان لافروف، حذَّر، أمس الأربعاء، من أن ”الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي، قوله إن ”أسلحة نووية ستستخدم، ودمارًا واسعًا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة“.

وقال لافروف إن ”روسيا ستواجه خطرًا حقيقيًّا، إذا حصلت كييف على أسلحة نووية“.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء عن لافروف قوله اليوم، إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

كما اتهم وزير الخارجية الروسي، أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات مع موسكو ”بسبب واشنطن“.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية ”بيلتا“، اليوم الخميس، عن كبير المفاوضين الروس، فلاديمير مدينسكي، قوله إن ”الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا قد تبدأ في روسيا البيضاء الساعة الـ1200 بتوقيت غرينتش“.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ”مليون شخص فرّوا من أوكرانيا في غضون أسبوع بعد غزو روسيا للبلاد“، وفق ”رويترز“.

وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، على تويتر ”في 7 أيام فقط شهدنا نزوح مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة“.

وأضاف ”بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا حان الوقت لأن تصمت المدافع حتى يمكن تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة“.