"فوكس نيوز": توقع هجوم روسي برمائي وشيك على ثالث أكبر مدينة أوكرانية

نقلت شبكة ”فوكس نيوز“ عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن سفناً حربية روسية شوهدت ليلة الأربعاء، وهي متجهة إلى أوديسا، ثالث أكبر مدينة أوكرانية، لشن هجوم برمائي، بعد أكثر من أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت الشبكة إلى أن تحرك السفن الحربية من شبه جزيرة القرم، يأتي بالوقت الذي صعّدت فيه القوات الروسية هجومها على مدينتي خيرسون وماريوبول على الواجهة البحرية.

وقالت، في تقرير مساء الأربعاء: ”شوهدت عدة سفن حربية روسية من القرم متجهة إلى أوديسا، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن هجومًا برمائيًا قد يأتي، يبدأ الخميس“.

ونبّهت الشبكة إلى أنه في أوديسا التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب مليون شخص وتقع على الساحل الجنوبي لأوكرانيا، نفدت الإمدادات من محلات السوبر ماركت منذ أيام.

وأشارت إلى أن صورا أظهرت الأرفف الفارغة لمعظم المحلات في المدينة، نشرتها مديرة محلية طلبت حجب اسمها، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وسط حالة من الخوف الشديد بين السكان.

وقالت ”فوكس نيوز“ : ”شاركت المرأة صوراً لأرفف السوبر ماركت الفارغة، وعلى الرغم من أنها قالت إنها لديها مخزونا من الطعام والماء، إلا أنها لا ترى فرصة لإعادة الإمداد“.

ونقلت عن المرأة قولها: ”ذهبت إلى المتجر لتجديد إمداداتنا لكن أرفف المتاجر فارغة تماما ومخازن المتجر أصبحت فارغة أيضا. الإمدادات الجديدة مستحيلة الآن“.

وقدّرت أن 20% فقط من السكان بقوا في أوديسا.

وقالت إن الهجمات الروسية تكثفت الأربعاء، وإنها فقدت في وقت سابق من الأسبوع الاتصال بأصدقائها في خاركيف وكييف المحاصرتين.

واتهم مسؤولون أوكرانيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بالمدفعية والغارات الجوية في كلتا المدينتين بحسب الشبكة.

وفي العاصمة كييف، قتلت ضربة صاروخية روسية على برج تلفزيوني مدني 5 أشخاص على الأقل بالقرب من نصب بابين يار التذكاري.

ونقلت ”فوكس نيوز“ عن عسكريين قولهم إن الدفاعات الجوية في كييف اعترضت صاروخًا روسيًا استهدف هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني ما أدى إلى سقوط قطعة من الحطام على الأرض بالقرب من محطة القطار المركزية المزدحمة بالمدينة.

وقال مصدر: ”كانت المنطقة مكتظة قبل ساعات بمئات النساء والأطفال وكبار السن من السكان الذين يأملون في الفرار قبل هجوم روسي متوقع“.