شمخاني: عدم التوصل لاتفاق نووي سيؤدي لهزيمة أمريكا

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الخميس، أن ”عدم التوصل إلى إتفاق نووي في فيينا سيؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة“.

وقال شمخاني، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، إن ”استراتيجية المقاومة الفعالة استطاعت إحباط سياسة الضغط الأقصى التي فرضها ترامب على إيران“، على حد قوله.

وأضاف شمخاني: ”إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ستشعر بالهزيمة في المستقبل غير البعيد، بسبب عدم الاستفادة من الفرصة الدبلوماسية في الوقت المناسب“.

راهبرد «مقاومت فعال»، سیاست «فشار حداکثری» ترامپ را به اعتراف دولت فعلی آمریکا با شکست روبرو کرد. #مذاکرات_وین اگر به توافق خوب منتهی نشود بطور قطع در آینده نه چندان دور، دولت فعلی آمریکا نیز بدلیل عدم استفاده به موقع از فرصت دیپلماسی، احساس شکست خواهد کرد. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 3, 2022

وتتواصل المفاوضات النووية في فيينا في إطار الجولة الثامنة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى جانب روسيا والصين، فيما تشارك الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا في مفاوضات فيينا النووية، ميخائيل أوليانوف، الأربعاء، ”نقترب من خط النهاية واحتمال الفشل بعيد“، مضيفا أنه ”بمجرد حل القضايا العالقة سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وربما على مستوى وزراء الخارجية“.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الصيني وانغ يي، الليلة الماضية، إن ”طهران قامت حتى الآن بمبادرات كثيرة لحل القضايا والآن الاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ورؤية واقعية من الأطراف الغربية“.

واعتبر عبد اللهيان، أن ”استمرار التعاون الوثيق بين إيران والصين في محادثات فيينا مهم جداً“، وفقاً لبيان نشره موقع الخارجية الإيرانية.

كما نقل البيان عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قوله إن ”الصين تتفهم وتدعم المطالب المعقولة للجانب الإيراني“، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق في فيينا بالحفاظ على التقدم إلى الأمام وتفاعل الأطراف المتفاوضة.

وتحدثت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران يوم السبت المقبل، للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، من أجل ”حل القضايا العالقة بين طهران والوكالة بشأن آلية مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية“.