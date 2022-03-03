تقرير: موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام أوكرانيا قد تتطلب أعواما

كشف تقرير لـ“صوت أمريكا“، أن موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب أوكرانيا الانضمام إليه، ستعطيها دفعة قوية في مواجهة روسيا، لكن مثل تلك الخطوة تتطلب أعواما.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي سلم أسلحة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو في إطار إجراءات هي الأقوى منذ أعوام، لكن من غير الواضح كيف ستستجيب بروكسل لدعوة أوكرانيا للعضوية السريعة في الاتحاد.

وأثار خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام البرلمان الأوروبي، الأسبوع الجاري، الدموع في أعين بعض المشرعين الذين أعطوه ترحيبا حارًا عندما تحدث عن الكيفية التي يقاتل بها الأوكرانيون من أجل حريتهم وحياتهم، بحسب التقرير.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو: ”نكافح من أجل أن نكون أعضاء متساوين في أوروبا.. أعتقد أننا نظهر للجميع هذا بالضبط.. الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى معنا، هذا أمر مؤكد“.

ولفت التقرير إلى أن ”خطاب زيلينكسي كان أحدث طلب من كييف للانضمام للاتحاد المكون من 27 عضوًا“، مشيرا إلى أنه ”قدم طلبًا رسميًا لعضوية الاتحاد“.

وقالت أماندا بول، كبيرة المحللين في مركز السياسة الأوروبية (مجموعة بحثية مقرها بروكسل): ”لطالما أرادت أوكرانيا أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي.. في وقت مبكر جدا، بعد الاستقلال، تحركوا في هذا الاتجاه.. لكنه كان دائمًا نضالا دون نتيجة“.

وأضافت: ”اللحظة الآن مناسبة للغاية، فالوضع خطير في أوكرانيا.. لقد أظهر الأوكرانيون أنهم شجعان في الدفاع عن الأمن الأوروبي، لذلك أعتقد أنه ستكون هناك قوة شديدة من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه ومن العديد من الدول الأعضاء، لدفع هذا الأمر إلى الأمام بأسرع ما يمكن“.

وفي تصريحات صحفية الأسبوع الجاري، كررت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مشاعر عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي ”بان الأوكرانيين هم منا، ونحن نريدهم أن يدخلوا الاتحاد بمرور الوقت“.

وأشار تقرير ”صوت أمريكا“ إلى أن ”دول أوروبا الشرقية والوسطى، تريد تسريع عملية العضوية، وأن زعماء الاتحاد سيناقشون الموضوع في قمة بباريس، الأسبوع المقبل“، مضيفا أن ”بعض الأعضاء الرئيسيين مترددون بِشأن تقديم إجابة سريعة“.

وفي تصريحات أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان: ”الأوكرانيون أوروبيون، وهم يعلنون ذلك، ولديهم قيمنا“، لكنه أشار إلى أن ”أي قرار بشأن العضوية لن يكون فوريًا“.

وقال التقرير: ”حتى إذا تم النظر بطلب أوكرانيا بشكل ملح، يمكن أن تستغرق عضوية الاتحاد الأوروبي أعواما، لأنها تتطلب تلبية مجموعة من اللوائح التي تغطي قطاعات من البيئة إلى سيادة القانون والقطاع المالي.. هناك بالفعل تشكيلة من المرشحين الآخرين والبعض ليس متأكدا من أن أوكرانيا يمكن أن تتخطى الخط قبل هؤلاء“.

وأضاف: ”ما يزيد التردد المحتمل هو أن بعض الأعضاء الجدد في الاتحاد، مثل بولندا والمجر انتهكوا معايير الاتحاد الأوروبي في المجالات الرئيسية مثل سيادة القانون“.

من جانبها رأت أماندا بول أن ”الموافقة على عضوية أوكرانيا ستعطي دفعة قوية لها في الحرب“، قائلة: ”سيكون ذلك بالتأكيد دفعة نفسية هائلة للأوكرانيين، وهذا يمكن أن يساعدهم في الصراع أيضًا.. من الواضح أنهم يقاتلون من أجل بلدهم أولا وقبل كل شيء، ومن أجل أنفسهم، لكنها ستكون إشارة قوية للغاية على أن الاتحاد الأوروبي يقف وراءهم بنسبة 101%“.

وتابعت: ”بقدر ما يتم تسليم البنادق والطائرات، فإن تلك الخطوة تظهر أن أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا كعضو مستقبلي في الكتلة الأوروبية“.