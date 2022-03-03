إيران تفرج عن مدون انتقد مشروع تقييد الإنترنت

أفرجت السلطات الإيرانية، مساء الأربعاء، بكفالة، عن المدون والناشط في مجال حرية التعبير حسين رونقي، الذي جرى اعتقاله في 23 شباط/ فبراير الماضي بعد مداهمة منزله بالعاصمة طهران.

وغرد شقيقه حسن رونقي في حسابه على ”تويتر“: ”نتيجة الجهود الحثيثة للمحامي سعيد جليليان، تم إطلاق سراح حسين رونقي بكفالة“.

كما غرد الناشط الإعلامي كيانوش سنجاري: ”أكتب إليكم من المستشفى، عانى حسين رونقي من انخفاض في ضغط الدم بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام، لكن حالته العامة جيدة.. إنه مرن وقادر على الصمود وشجاع“.

واختفى حسين رونقي في طهران لبضعة أيام الأسبوع الماضي، لكنه اتصل بأسرته من السجن يوم الأربعاء الماضي. وتعرض منزل الناشط حسين لهجوم من قبل رجال الأمن بعد اعتقاله وأخذوا معهم متعلقاته.

واحتج النشطاء السياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتقال الناشط والمدون حسين روانقي، ووصفه كثيرون بأنه ”اختطاف واختفاء قسري“.

وقال حسن رونقي: ”إنه قبل هذا الحادث (الاعتقال)، أجرت الأجهزة الأمنية اتصالات مجهولة مع شقيقه“.

كما أفاد بأن شقيقه أضرب عن الطعام في السجن ورفض تناول أي طعام أو شراب سوائل.

وقبل أيام قليلة، انطلقت حملة على تويتر لدعم المدون حسين رونقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسين رونقي ناشط سياسي داخل إيران ومنتقد جاد للحكومة وله حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماع، ولديه تاريخ من الاعتقال والسجن.

ومؤخرا وصف حسين رونقي ”خطة الحماية“ لتقييد شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، على تويتر بأنها ”قرار النظام برمته بناء على رأي ورغبات المرشد علي خامنئي“.

وكتب في مقال نشر مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال: ”يفضل الصحفيون التغريد عن الطقس على التحقيق في قمع وتعذيب النظام“، متهما وسائل الإعلام الغربية بالتستر على تقرير الواقع الإيراني.

وقُبض على حسين رونقي لأول مرة في عام 2009 بعد احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية، وحكمت عليه محكمة ثورية بالسجن 15 عاما بتهمة العضوية في جماعة معارضة، وإهانة المرشد علي خامنئي، وإهانة الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد.

وأُطلق سراحه من السجن في سبتمبر 2015 بسبب تدهور حالته البدنية، ولكن تم استدعاؤه لمحكمة إيفين مرة أخرى في آذار/ مارس الماضي.