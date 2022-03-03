غانتس: كل الوسائل "مشروعة" لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مواصلة إسرائيل، العمل لمنع امتلاك إيران القدرات النووية، مؤكدا أن كل الوسائل ”مشروعة“ لهذا الهدف.

وأكد غانتس، في كلمة له أمام حفل تخريج فوج من ضباط البحرية الإسرائيلية: ”سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا، ستواصل إسرائيل فعل كل ما يلزم لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً، وامتلاكها قدرات نووية“، وفق ما نقله موقع ”واي نت“ العبري.

وقال غانتس: ”سنواصل نشاطنا السياسي لأن إيران أولا وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، كما أننا سنواصل بناء قوتنا العسكرية بكل الوسائل مشروعة“.

وتطرق وزير الدفاع إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، بالقول: ”نشاهد القتال الصعب والمؤلم في أوكرانيا، ولا نقف مكتوفي الأيدي، قمنا بإرسال مساعدات إنسانية“.

وأضاف: ”نساعد في إجلاء مواطنينا ونستوعب المهاجرين واللاجئين، ونحن على استعداد لزيادة المساعدات التي نقدمها لأوكرانيا“.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قال الثلاثاء الماضي إن ”المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق جهاز الموساد تتمثل في إحباط مخطط إيران النووي، ومنع تحول طهران لدولة نووية“.

واعتبر بينيت، في تصريحات له أثناء جولة قام بها لمقر جهاز الموساد، أن ذروة هذه المهمة ”وشيكة“.

ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن ”الاتفاق النووي الجاري التفاوض حوله سيمكن إيران خلال سنتين ونصف من العودة إلى تشغيل أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم“.

وتوقع بينيت، قبل عدة أسابيع أن تُفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ”قريبا“.

لكنه حذر من أن هذا التفاهم ”سيكون أضعف وأقصر“ مما كان عليه لدى إبرامه في 2015، مشدداً على أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 تعمل وتستعد لليوم التالي للاتفاق على كل الأصعدة.

يذكر أن إسرائيل تعارض بشدة العودة إلى الاتفاق النووي الموقع، العام 2015، رغم تأييد المؤسسة العسكرية له في حينه.

وتسارعت المفاوضات هذا الأسبوع، بعد عودة علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، إلى فيينا، بعد عدة أيام من المشاورات في طهران.

وتشارك الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في محادثات فيينا إلى جانب الولايات المتحدة التي تتفاوض بشكل غير مباشر مع إيران.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو العام 2018، وشددت العقوبات على طهران.