رئيس بلدية خيرسون: القوات الروسية في شوارع المدينة

قال رئيس بلدية مدينة خيرسون الأوكرانية، إيجور كوليخاييف، يوم الأربعاء، إن القوات الروسية بشوارع المدينة، وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

وحث كوليخاييف في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، الجنود الروس، على عدم إطلاق النار على المدنيين، ودعا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارا، ومثنى أو فرادى فقط.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد نفت في وقت سابق تقارير تحدثت عن سقوط خيرسون في أيدي الروس.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا لم تسيطر على خيرسون، وإن معارك شوارع تدور في الميناء الجنوبي الذي يقع عند مصب نهر دنيبر في البحر الأسود.

وأضاف المستشار أوليكسي أريستوفيتش أن ”المدينة لم تسقط، جانبنا مستمر في الدفاع“.

وفي حال سقوط خيرسون، ستكون أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي.

وفي العاصمة كييف، قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية، في بيان نقلته ”رويترز“، إن انفجارا قرب محطة القطارات المركزية في المدينة مساء الأربعاء، نجم عن حطام صاروخ روسي أسقطه الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال إن الحطام المتساقط أصاب أنبوب تدفئة مما تسبب في الانفجار، لكنه أحدث أضرارا وخسائر تقل كثيرا عما لو كان الصاروخ أصاب هدفه في وسط كييف، دون أن يوضح ما إذا كان أي شخص أصيب أو قتل في الانفجار.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم الأربعاء، إن واحدة من أفراد بعثة المراقبة الخاصة التابعة لها في أوكرانيا قُتلت يوم الثلاثاء خلال قصف في خاركيف.

وأضافت المنظمة في بيان أن القتيلة تدعى مارينا فينينا وقتلت بينما كانت ”تجلب لوازم لعائلتها في مدينة تحولت إلى منطقة حرب“.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على تطبيق إنستغرام ليل الأربعاء-الخميس، بـ“بطولة“ مواطنيه ”الذين أحبطوا المخططات الخبيثة“ لروسيا التي تشنّ منذ أسبوع عملية عسكرية واسعة النطاق ضد بلاده.

وقال زيلينسكي: ”نحن أمة حطمت في أسبوع واحد مخططات العدو. مخططات مكتوبة منذ سنوات. مخططات خبيثة ملؤها الحقد لبلدنا ولشعبنا“، بحسب تعبيره.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن ”بالغ التقدير للسكان الأبطال“ الذين يقاومون القوات الروسية ويحاولون صد تقدمها في اليوم السابع للغزو الذي بدأته موسكو لبلاده“.

وأكد زيلينسكي أن حوالي تسعة آلاف عسكري روسي قتلوا في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع من الغزو، في حصيلة لا يمكن التحقق من صحتها في الحال من مصدر مستقل.

وكانت روسيا نشرت الأربعاء أول حصيلة لخسائرها البشرية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، مشيرة إلى مقتل 498 عسكريا وإصابة 1597 بجروح منذ بدأ جيشها باجتياح جارتها الموالية للغرب.