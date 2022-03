رومانيا.. مصرع 5 عسكريين إثر تحطم مروحية كانت بمهمة بحث عن طائرة مفقودة

لقي 5 عسكريين حتفهم إثر تحطم مروحيتهم في رومانيا قرب البحر الأسود أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقودًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال كونستانتين سبانو، في تصريح تلفزيوني: ”لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم الخمسة حتفهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة الميغ-21 جارية“.

📹 | A #Romania|n MiG-21 fighter jet disappeared from radar over the Black Sea.

▪️An IAR 330 helicopter took off to look for the plane, but instead its own destroyed wreck was found.

pic.twitter.com/EYNkeWmIqh

— EHA News (@eha_news) March 2, 2022