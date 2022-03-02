رومانيا.. مصرع 5 عسكريين إثر تحطم مروحية كانت بمهمة بحث عن طائرة مفقودة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 5 عسكريين حتفهم إثر تحطم مروحيتهم في رومانيا قرب البحر الأسود أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقودًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال كونستانتين سبانو، في تصريح تلفزيوني: ”لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم الخمسة حتفهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة الميغ-21 جارية“.

📹 | A #Romania|n MiG-21 fighter jet disappeared from radar over the Black Sea. ▪️An IAR 330 helicopter took off to look for the plane, but instead its own destroyed wreck was found. pic.twitter.com/EYNkeWmIqh — EHA News (@eha_news) March 2, 2022

وتحطمت المروحية -وهي من طراز ”آي إيه آر-330-بوما- في منطقة ”غورا دوبروغي“ الواقعة على بُعد 11 كيلومترًا من المطار.

وكانت المروحية تبحث عن الطائرة المقاتلة بعد فترة قصيرة من فقدان الأخيرة اتصالها اللاسلكي ببرج المراقبة واختفائها عن الرادار.

وأوضح سبانو أن قائد المقاتلة أبلغ عن أحوال جوية سيئة، وتلقى أوامر بالعودة إلى القاعدة.

وأضاف في تصريح لتلفزيون ديجي-24: ”من السابق لأوانه مناقشة الأسباب المحتملة. بالتأكيد كانت هناك ظروف جوية غير مواتية، لكن لا يمكننا التعليق الآن“.

وتابع: ”تم تشكيل لجنتي تحقيق، وينصب تركيزنا على عملية البحث والإنقاذ“.