جورجيا: سنتقدم على الفور بطلب عضوية في الاتحاد الأوروبي

أعلنت جورجيا، يوم الأربعاء، أنها ستتقدم ”على الفور“ بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة دعم البرلمان الأوروبي لمسعى أوكرانيا لتقديم طلب عضوية في التكتل.

وقال رئيس ”حزب الحلم الجورجي“ الحاكم، إيراكلي كوباخيدزة: ”قرر الحزب، اليوم، تقديم طلب فوري لعضوية الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف كوباخيدزة أن ”جورجيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة طلبنا بشكل عاجل، واتخاذ قرار بمنح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي“.

وأوضح أن ”القرار جاء بناءً على السياق السياسي العام، والواقع الجديد“، معتبرًا أن ”دمج جورجيا في الاتحاد الأوروبي سيضعها على طريق يقود بلادنا إلى زيادة نوعية في رفاه سكاننا، وأمنهم، وإنهاء الاحتلال“.

وجاء قرار جورجيا في أعقاب خطوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حصل على دعم أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم أوصوا فيه هيئات الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للعضوية.

وكانت الحكومة الجورجية أعلنت، العام الماضي، عزمها التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، في 2024، وقد أبرمت كل من جورجيا، وأوكرانيا، اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى التقريب بينهما اقتصاديًا وسياسيًا.

وزارت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، باريس وبروكسل، الأسبوع الماضي، للمطالبة بتوسيع التزامات أوروبا تجاه أوكرانيا لتشمل جورجيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، إنه يريد أن يستفيد من ”إجراء خاص“ يتيح لبلاده التي تشن عليها روسيا، منذ الأسبوع الماضي، حربًا واسعة، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح زيلينسكي: ”لا تتخلوا عنا“، في رسالة قوية وجهها إلى الاتحاد الأوروبي، خلال خطاب عبر الفيديو تم بثه في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، جدد فيه طلب بلاده الاستفادة من ”إجراء خاص“ يسمح لها بالانضمام سريعًا للتكتل.

في المقابل، اعتبر العديد من الدبلوماسيين أن خطوة من هذا القبيل في الوقت الراهن محفوفة بالمخاطر، في ظل النزاع المسلح مع روسيا، واشتراط الرئيس فلاديمير بوتين وضع أوكرانيا في حالة ”الحياد الكامل“ قبل سحب قواته منها.

وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الأربعاء، في تصريح للصحافة المحلية، إن الإجراء ”المستعجل هو ليس انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بل إخراج روسيا من أوكرانيا“.