بلينكن: واشنطن مستعدة لدعم الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة ”لدعم الجهود الدبلوماسية“ لأوكرانيا لضمان وقف لإطلاق النار مع روسيا، في وقت تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين، الخميس.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: ”نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي“، لكن ”التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات“.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، في وقت سابق الأربعاء، قرارا ”يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا“، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة، في حين عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا.

ويطالب القرار، الذي صدر بعد أكثر من يومين من المداخلات، موسكو ”بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية“ من أوكرانيا، و“يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية“.

و“يستنكر“ القرار، الذي طرحه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع أوكرانيا، ”بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا“، ويؤكد ”التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي“ أوكرانيا، بما فيها ”مياهها الإقليمية“.

والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على بيلاروس حليفة موسكو وعلى قطاع الصناعات الدفاعية الروسي؛ وذلك على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وأشار البيت الأبيض إلى فرض ”قيود كاسحة على بيلاروس لخنق وارداتها من السلع التكنولوجية؛ ردا على دعمها“ الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الأميركية أيضا عن ”عقوبات تستهدف قطاع الصناعات الدفاعية لروسيا“؛ بهدف تكبيد الشركات الروسية لتطوير الأسلحة وإنتاجها خسائر فادحة.

وتقيم بيلاروس وروسيا علاقات وثيقة، وقد استخدمت القوات الروسية أراضي بيلاروس منطلقا لغزو أوكرانيا.

والأربعاء، شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على بيلاروس، إذ أدرج 22 من كبار ضباطها في القائمة السوداء؛ بسبب دور مينسك في الغزو الروسي لأوكرانيا، كما حظر تصدير أسمدة البوتاس التي تمثل أهم صادرات مينسك.

وأعلنت الولايات المتحدة استهداف كيانات ”متورّطة أو مشاركة أو داعمة لأجهزة الاستخبارات الروسية والبيلاروسية، وجيشيهما وقطاعاتهما الدفاعية، و/أو جهود البحث والتطوير العسكري والدفاعي“.

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن ”هذا الإجراء سيسهم في منع تهريب السلع والتكنولوجيات والبرمجيات عبر بيلاروس إلى روسيا، وسيحد بشكل كبير من قدرة البلدين على مواصلة العدوان العسكري“.