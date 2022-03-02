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القوات المسلحة السويدية: مقاتلات روسية انتهكت أجواء بلادنا
تاريخ النشر: 02 مارس 2022 19:51 GMT
تاريخ التحديث: 02 مارس 2022 21:20 GMT

القوات المسلحة السويدية: مقاتلات روسية انتهكت أجواء بلادنا

قالت القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء. وأضافت على موقعها

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المصدر: رويترز

قالت القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء.

وأضافت على موقعها على الإنترنت: ”في ضوء الوضع الحالي ننظر إلى هذا الحدث بجدية شديدة“، مضيفة أن الانتهاك كان وجيزا، ووقع شرقي جزيرة جوتلاند السويدية.

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