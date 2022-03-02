تاريخ النشر:
02 مارس 2022 19:51 GMT
تاريخ التحديث: 02 مارس 2022 21:20 GMT
القوات المسلحة السويدية: مقاتلات روسية انتهكت أجواء بلادنا
قالت القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء. وأضافت على موقعها
قالت القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء.
وأضافت على موقعها على الإنترنت: ”في ضوء الوضع الحالي ننظر إلى هذا الحدث بجدية شديدة“، مضيفة أن الانتهاك كان وجيزا، ووقع شرقي جزيرة جوتلاند السويدية.