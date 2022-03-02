القوات المسلحة السويدية: مقاتلات روسية انتهكت أجواء بلادنا

قالت القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء.

وأضافت على موقعها على الإنترنت: ”في ضوء الوضع الحالي ننظر إلى هذا الحدث بجدية شديدة“، مضيفة أن الانتهاك كان وجيزا، ووقع شرقي جزيرة جوتلاند السويدية.