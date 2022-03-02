ماكرون: سأبقى على اتصال مع بوتين لإقناعه بالتخلي عن السلاح

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، عزمه على البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة: ”اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع، وبقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي -دون هوادة- إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح، ولتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا“.

وأضاف الرئيس الفرنسي: ”لسنا في حرب ضد روسيا“، مؤكدًا بالقول: ”إننا اليوم إلى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تُشن حرب جائرة باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية، وشجاعة الدفاع عن السلام، ونعلم جميعًا ما يربطنا بالشعب الروسي الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الجحيم“.

وفي اليوم السابع من غزو روسيا لأوكرانيا، أعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وإنزال قواته في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا.

وبعد عدة عمليات قصف على وسط المدينة، الثلاثاء، أوقعت 21 قتيلًا على الأقل بحسب الحاكم المحلي، واستهدفت ضربات، صباح الأربعاء، مقار محلية لقوات الأمن والشرطة، وكذلك جامعة هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كلم عن الحدود الروسية، بحسب أجهزة الطوارئ، مشيرة إلى سقوط 4 قتلى على الأقل و 9 جرحى.

إلى ذلك، كشفت روسيا، الأربعاء، عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها، وإصابة 1597 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الروسي العام: ”لسوء الحظ، لدينا خسائر، قُتل 498 عسكريًا روسيًا، وأُصيب 1597 من رفاقنا خلال الغزو الروسي المستمر، منذ 24 شباط/فبراير.

من ناحيتها، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارًا يطالب روسيا ”بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا“ بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوًا.

ويطالب القرار ”بأن تسحب على نحو فوري، وكامل، وغير مشروط، جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا، ويدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية“.