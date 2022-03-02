واشنطن تمنح "وضع الحماية المؤقت" لسودانيين وتمدّده لرعايا جنوب السودان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

منحت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ”وضع الحماية المؤقت“ للرعايا السودانيين لديها ومدّدته لرعايا جنوب السودان، في حين يشهد البلدان اضطرابات سياسية ونزاعات.

وجاء في بيان لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن ”السودان يشهد حاليا انعداما للاستقرار السياسي وأعمال عنف، وقد أدى النزاع المسلّح في جنوب السودان إلى تشريد الملايين من السكان“.

وتابع الوزير: ”قرّرت أن أمنح وضع الحماية المؤقت لرعايا السودان وجنوب السودان في الولايات المتحدة إلى أن تتحسن الأوضاع في كل من البلدين، بما يتيح للأفراد العودة الآمنة“.

وتمنح الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقت لرعايا بلدان تشهد نزاعات مسلّحة أو كوارث بيئية أو ظروفا استثنائية مؤقتة، بما يجنّبهم الترحيل.

والقرار المعلن، اليوم الأربعاء، يطبّق على رعايا سودانيين وجنوب سودانيين يقيمون في الولايات المتحدة منذ الأول من آذار/مارس، ويبقى ساريا لمدة 18 شهرا، وفق وزارة الأمن الداخلي.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم، ونفّذ انقلاباً عسكرياً في تشرين الأول/أكتوبر في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذّاك تشّن السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 84 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وفي جنوب السودان، قُتل ما لا يقل عن 440 مدنيا بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2021، في اشتباكات بين فصائل موالية لنائب الرئيس رياك مشار وأخرى تابعة للرئيس سلفا كير، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.